El Rally Dakar 2021 llega con mayor seguridad y rutas inéditas

Es el Rally Dakar de siempre, pero distinto a la vez. Tendrá los mismos desafíos corriendo por segundo año consecutivo en Arabia Saudita. Pero también se renueva, mucho más para el 2021 donde las especiales serán inéditas, no habrá un solo camino que se repita en relación a lo recorrido a principios de este año. Se incrementará la seguridad, se le dará mayor relevancia a la navegación, se disputará del 3 al 15 de enero y tendrá el doble toque salteño, el que le dan los hermanos Kevin y Luciano Benavides.

Desde la presentación se vieron cambios, por supuesto obligados por la pandemia de coronavirus que sacude a gran parte del mundo. Del anuncio presencial con numerosos invitados se pasó ayer a uno digital con el unipersonal de David Castera, director de la carrera. El diseño de la ruta también cambió, ya que todo el recorrido se realizó con mapas satelitales.

La prueba arrancará y finalizará en Jeddah, al este de Arabia Saudita, constará de doce etapas y una jornada de descanso, el 9 de enero en Ha’il y no habrá ampliación a otros países de Oriente Medio, como era la intención inicial de la organización.

“El recorrido será totalmente nuevo, no habrá ni un solo kilómetro repetido respecto a la anterior edición, y será mucho más lento, más técnico y variado”, manifestó Castera, por lo cual en esta ocasión la caravana no viajará al oeste para pisar el Empty Quarter, la zona más rápida y polémica de la pasada edición que levantó quejas por parte de los pilotos.

Los hermanos Benavides también se refirieron a los detalles que se dieron a conocer ayer sobre la nueva edición. “Se trabajó mucho en la seguridad del piloto después de lo que pasó en el último Dakar con los dos fallecimientos. Vamos a tener un chaleco con airbag obligatorio, el recorrido va a ser un poco más trabado, más lento. Además, cuando viene una zona de peligro en la hoja de ruta vamos a tener un sonido a modo de alerta”, señaló Luciano, sexto en la competencia de este año y que en 2021 correrá para el equipo Husqvarna.

Por su parte Kevin señaló: “El cambio fundamental para las motos es que vamos a tener seis juegos de neumáticos para utilizar durante la competencia, un solo cambio de pistón. Además, nos van a entregar el road book en las mañanas, antes de cada etapa”. También se refirió al recorrido. “Va a ser más trabado, con un poco más de navegación”, agregó el piloto que volverá a integrar el Monster Energy Honda Team.

El Dakar 2021 seguirá innovando en diferentes aspectos, tanto deportivos como tecnológicos y teniendo en cuenta la seguridad de los pilotos como prioridad, por lo cual la organización realizó algunas modificaciones que protegerán a los corredores, especialmente a los de motos.

Según se indicó, los pilotos de motos usarán de forma obligatoria un chaleco con airbag similar al sistema que ya se emplea en las carreras de MotoGP para contar con una protección extra en caso de caída. La pasada edición dejó el lamentable saldo de las muertes del portugués Paulo Gonçalves y del holandés Edwin Straver.

En tanto, los lugares con peligros no solo aparecerán marcados en el libro de ruta, sino que los pilotos recibirán una señal sonora cuando se aproximen a 200 metros para avisarles de su cercanía, a la vez que las zonas más complicadas se marcarán como Slow Zones (zonas lentas), y la velocidad se limitará en ellas a 90 km/h.