Durante una protesta: quisieron asaltar a una movilera con un cuchillo

La periodista movilera de TN Cecilia Insinga vivió ayer un mal momento cuando iba a cubrir una protesta de vecinos en Villa Madero (Buenos Aires) y fue interceptada por un delincuente que intentó asaltarla con un cuchillo.

Según su relato, mientras se acercaba al corte de tránsito en la Autopista Riccheri y General Paz en reclamo de seguridad por un fumigador que fue baleado el miércoles por la noche, un hombre salió de entre los autos y la corrió con un cuchillo.

“Estábamos parados, era imposible acceder. Por lo cual, decidimos con nuestros compañeros dejar los autos en la subida de la Ricchieri en un terraplén y subir caminando. Los camarógrafos me pasaron su ubicación porque llegaron antes. Yo llegué sola, intenté subir y cuando lo estaba haciendo una persona que me vio se me vino encima para querer robarme, sacó un cuchillo y yo salí corriendo”, contó Insigna en diálogo con TN. Además, detalló que pudo salvarse gracias a la ayuda de un camionero que advirtió lo que estaba pasando y tocó la bocina.

Al relatar el hecho, sus colegas le dijeron que quedaba en ella si continuaba o no con el móvil. “Lo que a mí me pasó fue insignificante al lado de lo que viven estas personas”, aseguró la periodista y agregó que “hay madres que no saben si van a poder acostar a sus hijos por las noches”.