Capitranich extremó las medidas tras positivo a tres ministras

Luego de que tres ministras del gobierno de Chaco, comandado por Jorge Capitanich, dieron ayer positivo de coronavirus aunque “continúan en funciones” desde sus hogares dado que “se encuentran en buen estado de salud”, el mandatario provincial decidió extremar las medidas y suspendió los permisos de circulación, entre otras medidas.

Anoche, el gobernador de la mencionada provincia realizó importantes anuncios con el único fin de combatir la pandemia.

“Esto se puede resolver solo si existe conciencia comunitaria, no podemos circular ni podemos evitar las cosas necesarias”, dijo Capitanich sobre la suspensión de los permisos y recalcó: “Si es necesario regresar a la Fase 1 lo vamos a hacer”.

Los anuncios se dieron horas después de que se confirmara que la Ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar; la Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira; y la secretaria de Derechos Humanos y Generos, Silvana Pérez dieran positivo de coronavirus.

Además, desde el Gobierno chaqueño detallaron que Zalazar y Soneira “manifestaron síntomas compatibles con COVID-19, se realizaron el hisopado y dieron positivo”, mientras que Pérez “a pesar de no presentar síntomas, también se realizó el hisopado y dio positivo”.

“Las personas que estuvieron en contacto estrecho con ellas también se encuentran en aislamiento hasta obtener los resultados de su test de COVID-19”, resaltaron.

Por último, manifestaron: “Hoy más que nunca debemos extremar las medidas para cuidarnos entre todos y evitar los contagios”.



Una provincia en rojo

Después del AMBA y del Gran Buenos Aires, Chaco es la provincia más golpeada por la pandemia de COVID-19. Actualmente, suma 1.421 casos positivos y 68 muertes. De acuerdo con el último parte epidemiológico, entre los nuevos contagiados figuran dos funcionarias y, según la información que brindan diferentes medios locales, se trata de la ministra de Seguridad, Gloria Salazar y de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira.

Ambas funcionarias se encuentran cumpliendo con el aislamiento. Desde su cuenta de Facebook, Soneira sostuvo que se encuentra en cuarentena, debido al aislamiento por protocolo COVID-19, pero brindó tranquilidad asegurando que que está en perfecto estado de salud.

“Di positivo en el hisopado que solicité se me realice ante mínimo síntoma que tuve. Es responsabilidad y compromiso de todos cuidarnos. Por ello quisiera transmitir tranquilidad a los equipos de trabajo, ya que se seguirán los máximos recaudos e implementación de protocolos para seguridad de todos. En tanto seguiré trabajando y desempeñando las actividades con las que me he comprometido desde mi hogar”, afirmó la funcionaria.

Unas horas después, voceros de la provincia anunciaron que la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, también dio positivo de COVID-19. “A pesar de no presentar síntomas, se realizó el hisopado”, sostuvieron desde la página de Facebook de la provincia, donde informaron que, a las 20, Jorge Capitanich anunciará nuevas medidas relacionadas a la situación epidemiológica de la provincia. Según trascendió, el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, consultó con especialistas y epidemiólogos y habría pedido volver atrás con la cuarentena “le pese a quien le pese”.



Eso no es todo: luego de visitar la provincia de Chaco, Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dio positivo de coronavirus. De acuerdo con sus allegados de la ex senadora por Río Negro, presentó síntomas compatibles con el virus al volver a Buenos Aires, fue controlada y aislada. Al realizarse el hisopado resultó ser positivo.

El medio DataChaco también informó que tanto Salazar como Soneira estuvieron en contacto con funcionarios, entre ellos el Gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, y vecinos de diferentes localidades, entre ellas, la localidad de Charata, donde Soneira mantuvo reuniones con intendentes y concejales.

Si bien se cumplieron con todas las medidas de seguridad y distanciamiento ante la visita, la intendente de Charata, María Luisa Chomiak, solicitó a los que estuvieron en con la Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente de Chaco, que no salgan de sus casas "hasta tener más precisiones y detalles de protocolos a seguir en esta situación”. “En lo particular, si bien no tengo síntoma alguno, me someto a cumplir el aislamiento y el domingo me realizaré al hisopado correspondiente, al igual que la presidente de Concejo”, expresó.

Infobae se puso en contacto con voceros de la provincia pero no obtuvo respuesta. Tampoco hay un comunicado de la gobernación al respecto. Chaco fue una de las primeras en tener brotes de contagio y luego padeció una importante diseminación del virus entre su personal de salud, tanto de entidades privadas como públicas. El principal hospital provincial, el Julio C. Perrando, en Resistencia, llegó a ser un foco de contagio. Uno de los primeros casos fue el de la Jefa de Consultorios Externos y poco después hasta la directora del establecimiento dio positivo.

En comunicación con Infobae, María Ibarra, asesora legal de la Gremial Médica Hospitalaria Chaco, que agrupa a los profesionales de los establecimientos públicos, mostró su preocupación por las condiciones en las que están trabajando los profesionales de la salud del Perrando. “Estamos todos muy angustiados por el doctor Miguel Duré, terapista del Hospital que contrajo COVID-19 por falta de elementos de protección adecuados”, apuntó Ibarra. El cuadro de Duré, que lleva más de diez días internado, es grave y tiene en vilo a gran parte de la provincia.

Como si fuera poco, se confirmó que una médica pediatra que se desempeña en el Hospital 4 de Junio Doctor Ramón Carrillo también contrajo coronavirus. Es el primer caso dela ciudad Presidencia Roque Sáenz Peña, la segunda más poblada de Chaco y cabecera del departamento Comandante Fernández. De acuerdo con medios de la provincia, la doctora de planta se encuentra en buen estado de salud y en este momento está aislada preventivamente. El dato: se desconoce cuál fue el nexo epidemiológico, ya que la paciente no tiene antecedentes de haber salido de Saénz Peña.

Para visibilizar la situación crítica que atraviesa la provincia, desde la Gremial Médica Hospitalaria, convocaron a un bocinazo por al salud pública el lunes 15 de junio a las 17 horas. “Invitamos a todos los trabajadores de la salud pública y privada a participar”, dicen desde su cuenta de Facebook. El punto de encuentro y trayectoria serán confirmados mañana, para evitar que la policía les interrumpa la marcha y les levante infracciones, como sucedió hace unas semanas.

Por su parte, la directora del Perrando, Nancy Trejo, desmintió las acusaciones acerca de la falta de insumos y, desde su cuenta de Facebook, llevó tranquilidad a la población.

“Para evitar la desinformación o mala información quiero compartir con ustedes: los insumos con los que cuenta a la fecha 06/06/2020 el Hospital Perrando en el contexto de la pandemia COVID-19: camisolines comunes: 7240; camisolines hidrorrepelentes: 190; anteojos/antiparras: 1421; máscaras faciales: 3271; barbijos quirúrgicos: 69.380; barbijos N°95: 362; barbijos para pacientes: 13.540; mamelucos: 76 y en todas las presentaciones: alcohol etílico al 96%, alcohol etílico al 70% y alcohol en gel”, escribió en un posteo con fecha del 6 de junio.