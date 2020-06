Con una multitud volvió el rugby en Nueva Zelanda

El regreso del rugby en Nueva Zelanda llegó con tantas emociones como curiosidades. Además del cambio de reglamento, ayer fue el día en el que el Eden Park recibió la mayor cantidad de espectadores en los últimos 15 años.

Entre los dos partidos que abrieron el Super Rugby Aotearoa (Highlanders vs. Chiefs y Blues vs. Hurricanes), fueron alrededor de 72.800 espectadores los que disfrutaron en los respectivos estadios de la vuelta a la actividad en el país oceánico (22.800 en Dunedin y 50.000 en Auckland).

👀 ICYMI | @BluesRugbyTeam turn it ON in front of a sold out @edenparknz . HIGHLIGHTS ➡️ https://t.co/ogDJ34zF16 #BLUvHUR pic.twitter.com/SdX9qn9heZ

En uno de los primeros partidos de un gran deporte que se disputa con público y sin restricciones desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, a mediados de marzo, la fiesta fue total y contó con suspenso: a un minuto del final, Bryn Gatland, que había entrado en juego poco antes, logró el drop de la victoria para la victoria de Highlanders por 28 a 27.

Este duelo inauguró el Super Rugby Aotearoa. La competición es una versión reducida del Súper Rugby en el cual se enfrentaban equipos de Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Argentina y Japón antes de la suspensión prematura en marzo debido a la epidemia de coronavirus.

El campeonato Súper Rugby Aotearoa será disputado solamente por los cinco equipos neozelandeses y sustituye temporalmente a la competición multinacional. Muchas competiciones deportivas se han reanudado en el mundo entero, pero la mayoría lo hicieron a puerta cerrada, o con un número limitado de espectadores.

En Dunedin los espectadores disfrutaron de volver al estadio. Nueva Zelanda tiene cinco millones de habitantes y ha sido puesto como ejemplo de la lucha contra el coronavirus. Hace siete días se levantaron las últimas restricciones.

Things we love to see:

✅ Afternoon footy

✅ Sold out crowd

✅ Fans allowed on field after the game

✅ Kids getting to mingle with their heroes

Welcome back @superrugbynz! 😍 pic.twitter.com/R593OtiEWw