Martilleros esperan volver a la actividad esta semana

Ochenta y seis días llevan los martilleros y corredores públicos sin poder trabajar en Salta. A pesar de que la Provincia ya ingresó en una etapa de distanciamiento social con un regreso de casi todas las actividades laborales, este sector aún espera que se aprueben los protocolos sanitarios para retomar la labor.

Los trabajadores del sector advirtieron que la situación pone en una posición muy delicada a más de 300 matriculados que no pueden ejercer y están sin ingresos, ya que no recibieron créditos ni subsidios de ningún tipo tras la paralización de sus actividades.

Francisco Rivas Vila, presidente del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Salta, explicó que cuando se empezaron a reactivar algunas actividades tras confirmarse que no había circulación comunitaria del virus en Salta, presentaron el protocolo para todos los trabajos en Tribunales y las medidas judiciales y también un protocolo para hacer remates presenciales. "Pero la Corte de Justicia, que es donde primero presentamos el protocolo, contestó que estaba fuera de su ámbito aprobarnos porque era un resorte exclusivo y directo del Ejecutivo a través del COE", detalló Rivas Vila en diálogo con El Tribuno.

El referente de los martilleros se quejó porque "además nos dijeron que respecto a lo que planteábamos como alternativa, que eran las subastas por internet, para las cuales también presentamos un protocolo pidiendo que se apruebe a través de una acordada porque no está legislado el remate online, nos contestaron que no era posible porque no está legislado, que es lo mismo que nosotros ya le habíamos dicho antes".

Los martilleros se reunieron entonces con el ministro de Gobierno, Ricardo Villada para solicitarle que les aprueben el protocolo para subastas presenciales: "Me dijo que sí, presentamos el protocolo y pasaron los días. Nosotros hacíamos gestiones permanentes en el Ejecutivo pero la aprobación se demoraba".

"Además planteamos la iniciativa de hacer un remate de los vehículos de la Provincia que están en desuso para que ingrese dinero para el fondo COVID-19, idea que fue aprobada y estamos organizando", explicó.

Mientras tanto, Rivas Vila indicó que el viernes último les llegó una comunicación del Ministerio de Salud, donde "la ministra Josefina Medrano nos informa que le parece bien el protocolo, le hace dos observaciones pequeñas para modificar, pero lo aprueba. En el último párrafo detalla que debe salir un decreto formal desde el Ministerio de Gobierno, pero da el visto bueno".

El mismo día, el titular del Colegio de Martilleros presentó una nota en Gobierno "donde pedía que, sin más trámite, resuelvan y emitan el decreto correspondiente. Y hoy, por el sábado, me llamaron para decirme que en el transcurso de la semana estará solucionado".

No obstante, Rivas Vila consideró que en todo esto "hay una connotación política porque hace un mes atrás se presentó un proyecto de ley de los diputados (Javier) Diez Villa y (Esteban) Amat para suspender todas las ejecuciones en la provincia hasta el 30 de diciembre. Me presenté ante los legisladores y les planteé los inconvenientes que esto ocasionaba a la actividad".

"El proyecto se trató y se aprobó con correcciones en el sentido de que se pueden seguir iniciando los trámites, pero solo se puede rematar en casos de juicios laborales, por alimentos o por honorarios", agregó.

Para el martillero, "esto pasa porque siempre es fácil hacer demagogia con el bolsillo ajeno. Nos pasó en el 2001, cuando (el expresidente Eduardo) Duhalde suspendió las ejecuciones por 90 días y después vino Néstor Kirchner y lo continuó por tres años más y nosotros estuvimos ese tiempo sin trabajar y nadie nos ayudó".

"Tuvimos colegas quebrados, algunos tuvieron que vender sus casas, otros se dedicaron a otra cosa. Fue devastador para la profesión", recordó y evaluó: "Hoy la historia se repite porque es facilísimo hacer demagogia con el laburo nuestro".

Finalmente, denunció que "llevamos casi tres meses sin trabajar. Yo soy el presidente del Colegio, tengo 30 años de profesión y, aún así, estoy haciendo agua por todos lados. No me quiero imaginar lo que les está pasando a los colegas jóvenes".

Hay mucho trabajo pendiente

Una vez que se reactive la actividad, los martilleros tienen una agenda cargada de actividades a desarrollar. Una de ellas es “el remate de los vehículos de la Provincia que, solo en Salta capital, son 800 que están tirados y en desuso y los vamos a rematar incluso como chatarra”, reveló Francisco Rivas Vila y detalló que “en Metán, Tartagal y Orán hay otro número importante”.

“Además tenemos paradas las negociaciones para el remate de las camisetas que (Diego) Maradona mandó firmada a Juventud para que pueda recaudar fondos”, agregó.

“Yo tengo pendiente una ejecución de Alimentos”, indicó y cuestionó: “¿Quién le explica a esa mujer, que necesita cobrar, que yo no puedo rematar porque hay gente haciendo demagogia con el bolsillo mío y de ella”? Y afirmó: “Tengo la esperanza de que esto se solucione, aunque la experiencia me marca otra cosa”. Y advirtió que “empezamos a tener intimaciones de los distintos juzgados para que fijemos fecha de remate, intimaciones incluso bajo apercibimiento de ley, por lo que tuve que hacer una presentación a la Corte”.