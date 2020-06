El folclore se reunirá para homenajear al héroe gaucho

En una fecha tan importante para los salteños, jamás estará ausente nuestro canto popular. A las celebraciones en honor al general Martín Miguel de Güemes, con propuestas nuevas y distintas por la situación de pandemia por coronavirus, mañana se sumará el festival virtual Guardia Bajo las Estrellas, que se cumplirá desde las 21. En definitiva, reemplazará al Festival de la Patria Grande.

El festival televisivo se realizará recordando los 199 años de la muerte del héroe gaucho. Participarán artistas de notable nivel con amplio reconocimiento a nivel nacional.

El evento fue filmado previamente en distintas zonas históricas de Salta, con la presentación de la Orquesta Sinfónica de Salta, el Ballet Folclórico de Salta, historiadores, y artistas reconocidos entre los cuales se encuentran: Los Nocheros, el Chaqueño Palavecino, Ahyre, Mariana Carrizo, Juan Fuentes, Los 4 de Salta, Noelia Carrizo, Ivana Rojas, La Coni, Muxas, Aito Rodríguez, Julio Menéndez, Luis Benavídez, Os Cuencos, Puñuy, Lapachos, Voces y Eterna Guardia de Güemes, Juira, María Emilia Choque, Marina Cornejo, El Talero Blanco, y Los Cantores de Salta. También participará un invitado especial: el gobernador Gustavo Sáenz, quien también cantará durante la transmisión. La cartelera cumple con la Ley de Cupo Femenino, de acuerdo a lo que informó la Secretaría de Cultura.

Para poner de relieve la figura de Güemes en nuestra historia, se suman voces de especialistas e historiadores que abordarán distintos aspectos de su vida y legado. Ellos son: Víctor Fernández Esteban, Francisco Aráoz, Martín Güemes, Martín Plaza, Leandro Plaza Navamuel, Isabel Zacca y Abel Cornejo.

Contará con la conducción de Dolores Jiménez y Oscar Humacata, por la Televisión Pública y los siguientes canales locales: Canal 9, Canal 10, Canal 2, Cable Express, Astec TV y Cable Visión Salta, Orán y Rosario de la Frontera.

La filmación del evento musical se llevó a cabo durante cuatro días en la Usina Cultural, el Teatro Provincial, la Plaza 9 de Julio, el Museo Güemes y el Cabildo Histórico. Los representantes remarcaron que se trata de un homenaje merecido para el general Güemes, adaptándose a las circunstancias.

El anuncio

El lanzamiento oficial se cumplió el viernes pasado durante una conferencia desde la Sala de Prensa del Centro Cívico Grand Bourg, con la participación de Sabrina Sansone, secretaria de Cultura; Miguel Dallacaminá, el subsecretario de Gestión Cultural; y Sebastián Giménez, miembro de Ahyre y ex-Huayra.

Está muy en claro que por la situación que atravesamos por la pandemia de coronavirus los festivales no volverán por ahora, hasta que no cambie la situación a nivel provincial, nacional y mundial.

“Será una velada distinta, pero que seguramente los televidentes podrán disfrutar con cada uno de sus preferidos. Lo importante es encontrar el espacio para cristalizar una excelente comunión, sobre todo por la fecha que estamos festejando. Se trata de un trabajo bien elaborado, donde se cuidaron todos los detalles. No tengo dudas que será del gusto de todos”, resaltó Rubén Ehizaguirre, de Los Nocheros.

Por su parte, el Chaqueño Oscar Palavecino señaló: “Lo fundamental es que el canto salteño estará presente en el homenaje a nuestro héroe gaucho. Soy muy optimista que todo esto terminará pronto y volveremos nuevamente a disfrutar de los grandes festivales folclóricos”.