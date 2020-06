Mañana helada en Salta: la térmica, bajo cero

La máxima no superará hoy los 16º C.

La semana arranca con un frío penetrante y los termómetros clavados en 0º C, mientras que la térmica está por debajo de esa marca en la ciudad de Salta y localidades cercanas. En Campo Quijano es de -2º C. El pronóstico anticipa para el resto de la jornada cielo parcialmente nublado y una máxima que no superará los 16º C, con vientos del sector noreste.

Techos blancos de los vehículos y suelos escarchados es la postal de las primeras horas de la mañana salteña. Las condiciones serán muy similares el martes, con un muy leve ascenso de la máxima.