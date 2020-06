Guardiola: “Ahora no pensamos ni en Real Madrid ni en la Champions”

El español Josep Guardiola, entrenador de Manchester City, de Inglaterra, afirmó hoy que está centrado en el regreso de la Premier League y que por “ahora” no piensa en el duelo pendiente de la Liga de Campeones ante Real Madrid.

El City recibirá mañana a Arsenal en la reanudación de la liga inglesa y en la habitual conferencia de prensa previa, “Pep” se refirió a la vuelta a la “rutina”.

“Estoy contento de volver de nuevo a esta rutina. Lo que yo viví estos días creo que es algo común, mucha gente ha perdido a seres queridos, y para estos momentos tenemos la familia y la gente cercana para ayudarnos”, expresó Guardiola, quien durante el receso sufrió el fallecimiento de su madre por coronavirus.

En cuanto a la competencia, el español aseguró estar enfocado en la Premier League y no en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions ante Real Madrid, al que venció 2-1 en España.

“Ahora mismo no pensamos ni un segundo en el Madrid o en la Champions League. Queda muy lejos. Mi única preocupación es el Arsenal y luego recuperarnos para el partido del Burnley”, señaló el catalán.

Guardiola lamentó que no tuvieron el “tiempo suficiente “ de preparación con respecto al resto de las ligas que tuvieron “cinco o seis semanas” y admitió su preocupación por las lesiones que se podrían ocasionar por la seguidilla de partidos.

Por último, el ex DT de Barcelona bromeó sobre el enfrentamiento con su ex ayudante y actual DT de Arsenal, Mikel Arteta.

“Hablé hace una hora del vino que nos vamos a tomar después del partido, si las normas de distanciamiento nos lo permiten”, cerró.