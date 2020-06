Sigue en prisión un vecino de Orán

En una audiencia celebrada ayer al mediodía el fiscal de Orán, José Luis Bruno, formalizó la investigación por el accionar de un vecino cuya conducta implicó el contagio de otras personas. La audiencia se efectuó por videoconferencia ante el juez Gustavo Montoya.

El acusado, representado por un defensor particular, accedió a prestar declaración y señaló haberse realizado un test en la localidad jujeña de Pampa Blanca, el cual le dio negativo. No obstante, ante la acusación respecto a que no reveló las zonas de donde provenía, solo indicó que venía de trabajar. Bruno lo imputó por el delito de "propagación de una enfermedad contagiosa", contemplado en el art. 202 del Código Penal, el cual establece una escala que llega a los 15 años de prisión.

Bruno requirió que se mantenga la aprehensión en su domicilio y un plazo de investigación de 30 días.