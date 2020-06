Diego Pérez: “La mediación tiene que llegar a todos los rincones”

Diego Pérez es el nuevo secretario de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la Provincia.

El gobernador Gustavo Sáenz le tomó juramento durante un acto en el Centro Cívico Grand Bourg ayer por la mañana.

Pérez es abogado y procurador egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Fue asesor en la Cámara de Senadores de la Provincia en 2007 y del Concejo Deliberante de Rosario de la Frontera en 2008. A mediados de ese año se incorporó como secretario de Gobierno de ese municipio. En 2013 fue electo diputado por el departamento, desempeñándose como miembro del Jurado de Enjuiciamiento, en representación de la Cámara Baja.

Entre 2015 y 2019 fue senador provincial. Integró las comisiones de Legislación General y de Justicia, Acuerdos y Designaciones, y fue presidente de la comisión de Hacienda y Presupuestos. Hasta la actualidad integró el Consejo Económico y Social en representación del Ejecutivo de la Provincia.

El nuevo secretario de Justicia considera que las áreas de justicia y mediación son muy sensibles, ya que afectan de forma directa la vida de los ciudadanos. Apunta a mejorar el servicio de justicia para que sea más rápida, eficaz y eficiente. En diálogo con El Tribuno, destacó que el trabajo en conjunto con las áreas y organismos de Justicia es fundamental, y recalcó que es necesario llevar el servicio más cerca del ciudadano.

¿Cuales son los objetivos que tiene para la secretaría en la que asume?

Es muy amplia la cartera de la Secretaría de Justicia. Netamente tiene a su cargo el método alternativo de resolución de conflictos a través de la mediación, la conciliación y el arbitraje. Creo que la mediación viene trabajando bien en Salta y hay que seguir dándole un empuje mayor. Todavía hay salteños que no la conocen. Debemos seguir capacitando a los mediadores también y seguir haciendo posible que este sistema llegue a todos los rincones de la provincia.

En cuanto a la justicia, en general, yo vengo a llevar adelante lo que pregona nuestro gobernador, Gustavo Sáenz: poder lograr una Justicia más ágil, eficaz, eficiente, con mayor celeridad y sobre todo poner ese servicio al alcance de todos los salteños que habitan tanto en el norte como el sur, este u oeste de la provincia. Es decir, que tengan todos las mismas posibilidades de acceder, tanto aquel salteño que vive en capital, a diez cuadras de la Ciudad Judicial, como aquel que no, con lo cual creo sumamente necesario articular políticas con el Poder Judicial, con la parte de Justicia, con el Ministerio Público a través de su procurador, sus asesores y defensores para poder llevar adelante una agenda de trabajo donde logremos poner la herramienta del servicio de justicia al alcance del salteño y actualizar también algunos métodos del sistema.

¿Cuál es su visión sobre el accionar policial, cuestionado por ejemplo en el femicidio de Rosa Sulca?

No podría dar detalles pormenorizados del caso porque no lo conozco y hablaría por trascendidos. Acabo de asumir y a partir de ahora me voy a poner en autos, en conocimiento de todo lo que obra en la Secretaría, y seguramente que en aquellos casos en los que debamos intervenir lo vamos a hacer.

¿Cuál es el plan para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a la justicia?

Básicamente poner a disposición esas herramientas. Hay muchos municipios hoy en el interior de la provincia en los cuales a los ciudadanos se les complica por cuestiones de distancia poder acceder a un juzgado, a la mediación, inclusive hay sectores que todavía no tienen mediador comunitario para resolver los conflictos.

Hay, por ejemplo, un proyecto que me parece interesante de la Corte, que crea los juzgados de menor cuantía, juzgados de paz letrados en diferentes municipios del interior que no tienen centro judicial cercano. Esto permitiría, por ejemplo, acercar esa herramienta del servicio de justicia a lugares donde muchas veces se les dificulta el acceso, entre otras cosas poder avanzar con nuevas fiscalías, generar defensores oficiales. Es un desafío importante. Creo que tenemos que coordinar con quienes ejecutan en definitiva este servicio, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Considero que la agenda de la Secretaría y del Ministerio va a rondar en eso.

¿Está de acuerdo con la implementación de juicios por jurado?

Sí. Creo que es necesario avanzar en esa legislación, por supuesto en algunos casos o delitos puntuales, y de manera paulatina como toda implementación de un nuevo proceso debe hacerse de manera gradual. No es de un día para el otro pero creo necesario poder avanzar en la implementación de juicios por jurado en la provincia de Salta.

¿Cómo será su relación con los familiares de las víctimas de delitos?

Espero que sea el mejor. La verdad es que soy un hombre de diálogo. Vengo de cumplir funciones en donde el diálogo prima básicamente. He sido secretario de Gobierno en Rosario de la Frontera, diputado, senador y siempre he estado abierto al diálogo, más allá de que comparta o no algunas cuestiones o accionares. Asumo este cargo con gran responsabilidad de trabajo, tratando de acompañar al gobernador en esta cartera.

