Ginés González criticó el protocolo de Conmebol

El ministro Ginés González García no solo "atendió" a Marcelo Gallardo sino también se refirió al protocolo que armó la Conmebol.

"Tengo el pedido de una reunión por parte del presidente de la AFA, pero no se hizo porque le dije que en el Gobierno estamos preocupados por las aperturas realizadas, no por nuevas aperturas", contó el funcionario. Pero, enseguida, agregó: "No es un problema si tenemos o no un protocolo. Vimos el de la Conmebol y es copiado de IATA (entidad que regula el transporte aéreo). Son protocolos de transporte". Y, en ese sentido, González García anticipó que trabajan en un "protocolo más integral", dentro de un contexto en el que la mayoría de los futbolistas vive en el AMBA, la región más castigada por el coronavirus.

"Estamos trabajando en un protocolo más integral. No queremos aflojar ahora que hemos logrado aplanar la curva. Estamos con un pico de avance, no es momento de hacer aperturas futbolísticas", cerró.