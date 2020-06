La Liga Salteña acata la resolución de la AFA

La Liga Salteña de Fútbol acató la resolución que días pasado dio a conocer la AFA y que tiene alcance en el Consejo Federal del Fútbol Argentino y en la cual se fundamentó que recién se podrá volver a los entrenamientos cuando entre en vigencia la Fase 4 del catálogo de administración del aislamiento dispuesto por el Gobierno Nacional, ante la crisis sanitaria que se generó por la pandemia del coronavirus.

Si bien las autoridades de la Liga Salteña tienen todo acordado con el Gobierno salteño, a través de un protocolo para la vuelta a los entrenamientos, en el orden local, ahora está a la espera de recibir el visto bueno desde Buenos Aires. “Debemos respetar todas las resoluciones que tome la Asociación del Fútbol Argentino, a través del Consejo Federal, por el cual los clubes están adheridos a AFA, en forma indirecta. Si bien podemos llegar a tener la aprobación local porque estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno, ya está el protocolo definido, falta solamente la firma del ministro. A pesar de ello no vamos a poder hacer uso de ese protocolo porque tenemos una restricción impuesta por la AFA, a través del Consejo Federal. Lamentablemente, la AFA ha tomado esa decisión porque quiere un solo protocolo uniforme para todo el país, por el tema de competitividad, de que no haya ventaja de una provincia con respecto a otra y ha decidido que empecemos todos juntos”, manifestó Sergio Chibán, presidente de la Liga Salteña.

El acuerdo entre la Liga Salteña y el Gobierno salteño se resumió: “Con el Gobierno local y las autoridades está todo okey, ya finalizamos todo, se demoró el protocolo más que los otros porque como un buen gesto, el ministro decidió pasármelo un fin de semana para que lo estudie antes de lanzarlo y de firmarlo. Lo estudié, le dimos la conformidad y lo tenemos listo para cuando se pueda. Ahora tenemos límite de AFA, que antes no teníamos”. Sergio Chibán adelantó que se podría efectuar un pedido especial para que los clubes puedan iniciar las prácticas. “Vamos a esperar que pase un poco porque estamos en un momento difícil de la enfermedad y hay que saber manejar los tiempos. Esperando que todo esto mejore un poco para hacer algún tipo de acercamiento y ver por qué vía de excepción se pueda autorizar a alguna provincia, como Salta, que tiene hasta hoy y Dios lo permita que siga así, una situación del manejo de la enfermedad muy diferente al resto del país, por lo menos, a nivel amateur; por ahí se puede hacer el pedido”, dijo.

Se le recordó al dirigente de la Liga que un caso notorio es lo que pasó en Jujuy. “Y, sí, arrancaron con todo y tuvieron que retroceder. Esta es una enfermedad difícil y es entendible que se adecuen a las restricciones que tienen como objetivo conservar la salud de la población y ante eso uno no puede oponerse. Comparta o no la decisión hay un bien mayor que es la salud pública. Hay distintos sistema de manejarla, AFA tomo esta decisión y la vamos a acompañar”.