Independiente se desarma en la pandemia: Campaña iniciaría el éxodo

El arquero uruguayo Martín Campaña, pretendido por Pumas de México, sería el primero de varios jugadores que en los próximos días dejarían Independiente, cuyos dirigentes ya comenzaron un fuerte recorte en el presupuesto destinado al fútbol profesional en el marco de la pandemia de coronavirus.



"Es muy posible que Campaña viaje a México porque Pumas presentará una buena oferta por su pase", dijo a Télam un allegado al arquero, teniendo en cuenta que tiene contrato hasta junio de 2021 con una clausula de salida por dos millones de dólares.



Desde los medios aztecas se puntualizó que Pumas ofrecería 300 mil dólares por el préstamo del arquero, de 31 años, por una temporada y por la opción de compra obligatoria dos millones de dólares por el 80 por ciento del pase.



La propuesta sería aceptada por la cúpula del 'Diablo', al evaluar que Campaña tiene deseos de cambiar de aire y que su contrato es de los más elevados.



Justamente, lo que se está buscando por el lado de Independiente: reducir el presupuesto de fútbol con la salida de varios jugadores y renegociar los vínculos más elevados para equilibrar las finanzas.



El volante central Lucas Romero (26) es otro que saldría de la Argentina: volvería a Brasil para reincorporarse al Cruzeiro, que muestra interés por contarlo otra vez en su plantel después de haberlo transferido al club de Avellaneda en 2019.



También a tierras brasileñas podría regresar el delantero Braian Romero (29), ante el interés de Athletico Paranaense de contarlo nuevamente en su equipo, donde estuvo a préstamo el año pasado. A la vez que el mediocampista uruguayo Carlos Benavidez (22), a través de su representante, busca un nuevo equipo para continuar su carrera.



A ellos se deben sumar el centrodelantero Leandro Fernández (29), que quedaría libre el martes 30 del corriente de no llegar a un acuerdo por la renovación de su vínculo; y al defensor uruguayo Gastón Silva (26), que si no se va en condición de libre, como él lo planteó en el conflicto por la deuda reclamada, se iría transferido, negociación favorable para él y para el club de Avellaneda.



La dirigencia tiene también en sus planes las negociaciones por el zaguero central Alan Franco (23), pretendido por Los Angeles Galaxy -dirigido por el argentino Guillermo Barros Schelotto) de la MLS de Estados Unidos; y el lateral derecho Fabricio Bustos (24), por el que sigue interesado Flamengo, de Brasil.



Los que "apagarían la luz" serían el volante Pablo Hernández, en la mira del DT argentino Ariel Holan -ex Independiente-, actualmente en Universidad Católica, de Chile; y el colombiano Andrés Roa: si los "rojos" no acuerdan un plan de pago por los 900 mil dólares que deben abonar al Deportivo Cali antes del 30 del corriente, el jugador regresará a su país.