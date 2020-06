Analizan descuentos para los agentes que no trabajen

El conflicto con los inspectores de tránsito municipales se agudiza. Por una parte el gremio Ademus ratificó el reclamo y pide que el memorándum caiga y los agentes sigan cobrando multas. Por la otra, oficialmente se informó que si los empleados hoy no se incorporan a trabajar va a correr la inasistencia. El municipio analizaba al cierre de esta edición si se van a aplicar descuentos por días no trabajados.

"Ya se les dijo que van a tener inasistencia si no se incorporan a trabajar porque además no notificaron de la asamblea de hoy (por ayer)", manifestó el secretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra.

Ayer, un grupo nutrido de inspectores de Tránsito acudió al Concejo Deliberante de Salta, donde se reunieron con algunos ediles y plantearon su situación y malestar. "Los concejales dicen que ellos no firmaron el convenio, así que entonces quedaría sin efecto", señaló César Molina, titular de Ademus, en referencia al acuerdo que existe entre la Policía Vial y el municipio por el cobro de infracciones en la ciudad.

Romina Arroyo, Rosa Herrera, Liliana Monserrat y Santiago Alurralde son los ediles que dialogaron con los trabajadores. "Ellos dicen que nunca avalaron ese convenio, que no está vigente. Si ellos no lo firmaron entonces queda sin efecto. Estamos mandando una nota para que ellos (por la comuna) se expidan así los compañeros vuelven a retomar automáticamente su trabajo", remarcó Molina.

Gilberto Pereyra indicó que el convenio está vigente y reafirmó la decisión tomada de que sea la Policía Vial la que realice las multas y ya no el municipio. "Yo nunca les dije a los trabajadores que dejen de cumplir sus tareas, tienen mucho para hacer, la notificación es que no pueden labrar actas nada más", agregó el funcionario.

De acuerdo a Molina, si no se retrotrae la decisión los inspectores no se reincorporarán a sus labores, por ahora, debido a que considera que no labrar infracciones sería "perder potestad".

Nueva etapa

En una entrevista con El Tribuno, el titular de Movilidad Ciudadana manifestó que "no está en juego el trabajo -del inspector de tránsito-, sino que comienza una nueva carrera administrativa que ellos mismos remarcan hace 25 años no tienen la posibilidad de ascender".

En contrapartida a los dichos de Molina, la concejal Rosa Herrera asegura que ella, cuando habló con los empleados, les aclaró que el convenio en cuestión está vigente, que es un decreto. Lo que no está aprobado por el Concejo, precisó, es un anexo, el número 2 que establece la creación de las cuentas donde iría la recaudación del cobro de boletas.

Para la edil, que formó parte del Ejecutivo en la gestión anterior, "la nueva disposición tiene que ver con políticas que lleva adelante el Ejecutivo municipal, propias de su plan de gobierno". Anticipó que desde el Concejo Deliberante se va a tomar contacto con la Intendencia para revisar el tema del convenio, conocer de qué se trata el nuevo Plan de Movilidad Urbana e instó a formar una mesa de diálogo entre todos los sectores y así buscar una solución para los empleados de Tránsito. Consultado César Molina sobre si tratará de dialogar con Pereyra para tratar de consensuar una salida, respondió: "No queremos tener diálogo con ese".