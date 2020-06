Boca ya tiene un refuerzo: el chileno Mauricio Isla quiere jugar en el xeneize

El defensor de la selección chilena Mauricio Isla es el primer refuerzo que está en los planes de la secretaría de fútbol de Boca, que encabeza Juan Román Riquelme, vicepresidente del club de la Ribera.

El jugador chileno quedará libre del Fenerbahce de Turquía el 30 de junio, y es la primera incorporación que buscará concretar Boca para la nueva temporada, que arrancará cuando concluya la cuarentena derivada de la pandemia de coronavirus.

Así las cosas, al pedido prioritario del entrenador Miguel Ángel Russo para que el club dé continuidad a los contratos de Carlos Tevez, Franco Soldano y Mauro Zárate, que vencen el 30 de junio, Riquelme y sus colaboradores no quieren perder la oportunidad de incorporar a Isla.

La urgencia que plantea Riquelme se relaciona con las intenciones de la Universidad Católica de Chile, club del cual surgió el jugador, para contar con sus servicios este año.

Isla, un defensor que también juega como volante por la derecha, ya fue requerido por Román en enero de este año.

“Me llamó Riquelme y no lo podía creer, hablamos de la familia, de la vida hasta que me preguntó si quería venir a jugar a Boca. Le dije que sí pero que iba a respetar mi contrato en Turquía hasta junio. Boca es uno de los clubes más importantes de Sudamérica y más ganadores de la Libertadores”, contó el jugador chileno días atrás.

Isla no viajó a la pretemporada con su actual equipo y es muy difícil que el club turco le haga una oferta para renovarle su ficha, situación que le abre la puerta para que pueda jugar en la Argentina.

Se espera que Riquelme entable nuevamente contacto con el defensor en los próximos días y que le haga una oferta económica por dos años de contrato, a partir de las facilidades que otorga el hecho de que Isla llegue con el pase en su poder.

En esa posición Boca tiene a Julio Buffarini, quien podría integrar la selección nacional; a Leonardo Jara y al juvenil Marcelo Weingandt.

El ex Estudiantes de La Plata no estaría en los planes del entrenador y el juvenil, de 20 años, sería dado a préstamo. Cabe recordar que en enero pasado estaba todo dado para Weingandt pasara a Rosario Central, pero como Nahuel Molina no arregló su continuidad con Boca, no se hizo el préstamo.

Mauricio Isla, quien el 12 de junio cumplirá 32 años, salió dos veces campeón de América con la roja, en 2015 y 2016. En su paso por Europa jugó en clubes de primer nivel como Juventus de Italia y Olympique de Marsella.

Hace dos días otro chileno apareció en el mundo Boca, cuando Gary Medel escribió en su cuenta de Instagram: “A Arturo Vidal le encanta Boca, se muere por ir”. Automáticamente los hinchas del xeneize se ilusionaron con ver en algún momento al mediocampista del Barcelona con los colores azul y amarillo.

A raíz de esto, la cuenta @bocajrs12ok hizo un posteo en el que realizó un montaje de Vidal con la camiseta de Boca.

Para sorpresa de todos, una hora después llegó el like que todos esperaban: Arturo le puso “me gusta” a través de su cuenta oficial y más de uno se ilusionó.