Se dieron a conocer los cambios que tendrá la Fórmula 1

El Consejo Mundial del Deporte del Motor aprobó formalmente las nuevas reglas deportivas en la Fórmula 1 antes del regreso de las carreras bajo las restricciones por la pandemia de coronavirus.

En tanto, la FIA no dio detalles específicos sobre cómo serán las ceremonias del podio en las competencias a puertas cerradas, pero no descarta que haya algún acto ya que asegura que “‘el procedimiento de la ceremonia del podio se detallará en las notas previas al evento emitidas por el director de la carrera”.

Según indicó, uno de los principales cambios es que la formación de la grilla se ajustó para permitir el distanciamiento social y los equipos solo pueden tener 40 personas en la misma, la mitad del número de trabajadores que pueden llegar a las carreras.

Además, al no haber ceremonia de himnos ni otros actos previos a la competencia, la salida del pitlane cerrará 20 minutos antes del inicio (antes eran 30 minutos) mientras que los autos deberán tener sus neumáticos instalados cinco minutos antes del inicio, en lugar de tres, y tras esa señal, “el personal del equipo y los carros de los equipos deben comenzar a salir de la grilla”.

Una nueva regla establece que “cuando se muestre la señal de tres minutos, no se permitirá que haya más de 16 miembros del equipo de cada piloto en la grilla” y esas personas tendrán que irse antes de la señal de 15 segundos.

Los equipos ya son conscientes de que los protocolos por la pandemia de coronavirus harán que algunas tareas en el box sean más lentas, por lo que se les dio un respiro en las reglas de toque de queda (el descanso obligatorio para los equipos).

De esta manera, ahora pueden trabajar hasta una hora más tarde los jueves y viernes por la noche, y el toque de queda durará ocho horas, en lugar de nueve.

En tanto, todos los pilotos recibirán la misma asignación, por lo que los equipos ya no decidirán cuántos juegos de cada compuesto tendrán sus pilotos para cada fin de semana y esa asignación es la siguiente: dos juegos de neumáticos duros, tres de medios y ocho de blandos.

La FIA permitirá cualquier problema de viaje que los comisarios puedan sufrir para llegar a una carrera y se les permite trabajar de manera remota: “En circunstancias excepcionales, si algún comisario no está presente al comienzo del evento, debe estar disponible y estar localizable en todo momento para cumplir con sus deberes”.

El viernes pasado se confirmaron las primeras pruebas del calendario del Mundial de Fórmula Uno que se habían anunciado el pasado 2 de junio y que serán todas en Europa, arrancando con el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring de Spielberg (Estiria), el primer fin de semana de julio.