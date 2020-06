Respuestas sobre el IFE 

Guillermo Soriano (La Poma): cobré el primer ingreso familiar de emergencia (IEF) a través del Correo Argentino. Para cobrar la segunda cuota, ¿tengo que hacer algún trámite?

Buen día Guillermo. Sí, debe hacer un trámite sencillo. En esta segunda etapa del IFE se van a bancarizar todos los pagos, no solo para evitar estafas y aprovechar todas las bocas de pago bancarias, sino también como una herramienta de inclusión social. Para hacer el trámite debe ingresar a la página de Anses e ingresar en la sección “Ingreso familiar de emergencia - Consulta de pago”: https://ser vicioscorp.anses.gob.ar/ifePrecarga. Necesitará contar con la clave de la seguridad social; en caso de no tenerla puede solicitarla teniendo a mano su DNI que, en el frente, tiene un pequeño número de trámite.

Al avanzar, el sistema va a buscar si es que hay alguna cuenta bancaria a su nombre. En caso de tener varias, le va a pedir que elija una cuenta. Podría tratarse de una cuenta bancaria por un trabajo anterior o si, en algún momento, Ud. recibía un plan social. En muchos casos los beneficiarios aún conservan la tarjeta de débito.

Si no existe cuenta bancaria a su nombre tiene dos alternativas. La primera es abrir una cuenta a través de la página web de un banco. Por ejemplo, en el caso del Banco Macro, tiene sucursal en Cachi y cajero en La Poma, puede hacerlo en pocos pasos con el celular. Una vez creada la cuenta, informa el número de CBU a Anses para que le hagan el depósito. Cobrará a partir del 23 de junio próximo. La otra alternativa es informar que no dispone de una cuenta y Anses le abrirá una para el cobro, que será en la primera semana de julio.

Dora Castillo de Gómez (Pichanal): mi consulta es sobre una hermana que cumple 60 años en agosto. Los únicos aportes con los que cuenta son como monotributista. Desde el año 2015 paga todos los meses. Quisiera saber cuándo va a poder jubilarse. Gracias.

Hola Dora: Aunque sería bueno contar con los datos exactos, por lo que comenta, su hermana va a poder jubilarse a partir de que cumpla los 60. Destaco que para llegar a la jubilación ha sido importante este último tramo en que su hermana ha pagado el monotributo. Podrá ingresar a un plan de pagos desde que cumplió sus 18 años, en 1978, hasta el 2003, es decir por un máximo de 25 años y 4 meses. Si a eso le sumamos sus aportes desde 2015 a la fecha, estaría completando los 30 años que exige la ley.

Como requisito adicional tenga en cuenta que deberá superar un “filtro” socioeconómico, es decir que los ingresos y bienes de su hermana no superen un determinado monto, pero no debiera tener inconvenientes. Éxitos!

Elvira Acosta (Capital): estoy jubilada y quisiera saber cuándo se resuelve el tema de la ley de movilidad.

Buen día Elvira. A fin del año pasado la Ley 27.541 de Emergencia suspendió la movilidad jubilatoria que rigió por los últimos dos años. La suspensión era por un plazo de 180 días, es decir hasta fin de junio, hasta que se dictara una nueva ley. De hecho los aumentos de marzo y junio fueron otorgados por decreto. Sin embargo la pandemia complicó las cosas para el tratamiento de una nueva movilidad y, agotados los plazos, esta semana se publicó un decreto de necesidad y urgencia que extiende la suspensión hasta fin de año. Todas las variables que habitualmente se utilizan para construir un índice de movilidad jubilatoria como crecimiento económico, recaudación, salarios e inflación están teniendo comportamientos extraordinarios y se ven muy afectados por la pandemia. Dice el decreto: “se torna sumamente difícil, ya no solo construir una fórmula de movilidad seria, razonable y perdurable, sino prever o predecir cómo se comportarán las variables económicas en los próximos meses, de modo tal de determinar, a priori, pautas serias para fundamentar técnica, económica y políticamente, los ajustes trimestrales indicados por la citada Ley N 27.541”. En resumen Elvira los aumentos de septiembre y diciembre próximos también serán otorgados por decreto.

Reprograman turnos de la Anses

Funcionarios de la Región NOA detallaron días atrás ante senadores la tarea que viene realizando el organismo durante la contingencia del coronavirus.

Para la próxima reapertura de la atención de la Anses en la capital salteña, a 3.527 personas se le reprogramaron los turnos y cuando se cumpla con esta etapa se implementará un nuevo sistema de otorgamiento de los mismos.

La cifra fue brindada por el coordinador regional, Ariel Maciel, en un plenario de senadores que presidió ayer el vicegobernador, Antonio Marocco, y al que asistieron directivos de la Región NOA de Anses, encabezados por el jefe, Jesús Salim, también participó el secretario de gestión de Recursos Humanos del gobierno, Eilif Risse.