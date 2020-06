Mayweather y su polémico ranking de boxeadores

Floyd Mayweather Jr, excampeón mundial en cinco divisiones distintas que se retiró invicto, realizó un polémico ranking de los mejores boxeadores de la historia: se colocó primero y dejó quinto a Muhammad Alí.

Money (como apodan a Floyd Mayweather), quien dejó el boxeo con un récord invicto de 50 victorias (la última, ante Conor McGregor, luchador de UFC), de las cuales 27 fueron por KO, aseguró que es el boxeador más importante de todos los tiempos.

¿Quiénes completan la lista de los mejores cinco?.

El panameño Roberto “Mano de Piedra” Durán, el norteamericano Pernell Whitaker, el mexicano Julio César Chávez y Muhammad Alí.

¿Por qué ellos?.

“Durán llegó de ligero a ser campeón mundial en mediano. Lo amo, es una leyenda. Whitaker le ganó a Chávez (NdR: empataron, en 1993) y le ganó a mi tío Roger dos veces. Chávez llegó a tener un récord de 79-0 en diferentes divisiones antes de perder”, justificó.

En una reciente entrevista con el canl deportivo ESPN, donde armó este ranking, explicó, en tercera persona, por qué se eligió como el mejor de la historia.

“Le ganó a más campeones del mundo que cualquier otro boxeador en un periodo de tiempo más corto y en menos peleas, lanzaba golpes en un porcentaje altísimo y recibió menos castigo. Fue campeón mundial por 18 años en cinco divisiones diferentes”.

Justamente, las categorías es el motivo por el cual decidió colocar quinto a Alí, quien popularmente reúne más consenso como el mejor de la historia. “Fue campeón en una sola categoría y realmente perdió con Ken Norton tres veces (NdR: Ali le ganó dos de las tres veces que se enfrentaron). Lo que hizo fue defender una causa en una era en la que los afroamericanos no defendían a su pueblo”‘, dijo el exboxeador norteamericano.

De todas maneras, reconoció: “Ali abrió el camino para que yo esté donde estoy hoy, es una leyenda”.

Aunque, en seguida, volvió a criticarlo por el final de su carrera: “Pero cuando hablamos de batir récords, tenemos que hablar de que Ali perdió su título mundial ante un luchador con solo siete peleas. Tengo que quitarme el sombrero ante Ali, pero no le di 40 años a este deporte para decir que hay otro luchador mejor que yo”.

Muhammad Alí fue el único boxeador de la historia en convertirse en celebridad mundial. Sobre él se realizaron dibujos y pinturas de exposición, libros, musicales, además de documentales, series y películas. Recibió 1140 premios internacionales, alternó con dignatarios de los más altos rangos y en su ciudad natal, Lousville, Kentucky, una calle lleva su nombre.

Floyd Mayweather procesó los datos en una computadora sin advertir que la grandeza no es invicta, ni millonaria. Saber perder y sufrir son parte de la eternidad.

Muhammad Alí seguirá siendo el más grande pues su vida fue mucho más que haber ganado peleas sobre un ring.

De esta manera, dejó afuera de la discusión a muchas otras leyendas, como Rocky Marciano, Joe Frazier, Sugar Ray Robinson, Joe Louis, Sugar Ray Leonard, Henry Armstrong y Manny Pacquiao, entre tantos que podrían estar entre los mejores cinco de la historia.