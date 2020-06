Por el caso positivo en Tartagal, le realizan estudios a 25 personas 

En conferencia de prensa el intendente de Tartagal acompañado de miembros del COE de esa localidad y de Salta capital entre los que se encontraba la ministra de Salud, Josefina Medrano, dieron detalles sobre el primer caso detectado en esa localidad del norte provincial y sobre cómo se está actuando.

“Estamos en una situación muy particular trabajando con el equipo de salud local para buscar a todo los que hayan tenido un contacto estrecho con el paciente a fin de investigar otros posibles casos. No es una situación para angustiarse, si para trabajarla en equipo. Tenemos que hacer un tarea meticulosa de rastreo de esos contactos y a partir de ahí acompañar con la toma de decisiones”, expresó Medrano.

Por su parte el gerente del hospital local, Juan López, dijo que la persona infectada esta internada en el hospital y que se encuentra bien. “El doctor no se trasladó a ningún lado. Sabemos que es un profesional muy meticuloso a pesar de eso estamos estudiando y no sabemos aún dónde se pudo haber contagiado. Vamos a tratar de cerrar este circulo”, manifestó. Dijo también que el paciente no tiene registrados viajes a Yacuiba y que por el momento a 25 personas se le están realizando estudios.

A su vez, Medrano aclaró que se le hizo el hispado el lunes y el resultado se dio a conocer anoche. “Hablar de virus circulante es prematuro en este momento. La comunidad no tiene que estar angustiada sino ocupada. Necesitamos que la gente respete todas las medidas que se tomen” .