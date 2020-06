Central Norte quiere mantener la base

¿La base está? Todavía no, pero los dirigentes de Central Norte trabajan y encaminan los esfuerzos para mantener la base del plantel que tuvo un buen rendimiento en el Torneo Federal A, antes de que la AFA suspendiera la actividad en todo el país por la pandemia del coronavirus.

El futuro del fútbol argentino continúa siendo una incógnita, pero los contratos profesionales -en las diferentes categorías- están próximos a vencer (30 junio) y obliga a los dirigentes a comenzar a dialogar y negociar con algunos profesionales requeridos.

En el club de barrio norte, los dirigentes ya están trabajando para mantener a los que fueron apuntados por Ezequiel Medrán, quien todavía no terminó de acordar su nuevo vínculo con la entidad azabache.

En principio no habría inconvenientes, tanto Medrán como Héctor Defrancesco, presidente cuervo, están de acuerdo para renovar el contrato, solo resta que el convenio se firme y legalice.

El DT cuervo espera que todo se resuelva en los próximos días para ejecutar la planificación que tiene en mente, la cual estará supeditada a la definición del torneo, eso significa altas y bajas en un plantel que seguramente mutará porque varios jugadores no volverán a vestir la casaca azabache.

Por el momento, el titular de Central Norte se comunicó con Osvaldo Young, Guillermo Cosaro, Gonzalo Ríos, Fabricio Reyes y Nicolás Ledesma, quien sufrió y superó un accidente en la vista.

En la lista de posibles ausencias figuran varios nombres, por ejemplo el de Pablo Figueroa, quien no tiene en claro si continuará en la institución de barrio norte ya que tendría otras propuestas.

Otro que no definió su futuro es Juan Gabriel Rivas, el volante santafesino estaría evaluando emigrar a otro club.

Leandro Basterrechea y Matías Camisay, quienes tuvieron muy pocos minutos en la temporada, continuarían su carrera profesional en otras instituciones.

Por ahora, las bajas que fueron confirmadas son la de Enzo Gaggi, cuyo pase pertenece a Atl. Rafaela, y Leandro Beterette, que dejó el club por diferencias con los dirigentes.



A la espera del ansiado llamado

Nada por aquí, nada por allá... En Central Norte, la mayoría de los jugadores locales que forman el plantel que conduce Ezequiel Medrán espera el ansiado llamado de los dirigentes y poder así continuar ligados al club de barrio norte.

Si bien todavía resta mucho por definir, los encargados de conducir al cuervo hablaron solo con algunos futbolistas, en su mayoría foráneos, yseguramente en los próximos días lo harán con los autóctonos.

Uno de los nombres que despierta mucha expectativa es el de Mauricio Pegini, pieza fundamental en el ascenso y de muy buen desempeño en el torneo Federal A, quien espera el llamado de los dirigentes.

El arquero también evalúa una propuesta que recibió del exterior, aunque su prioridad está puesta en Central Norte.

Federico Rodríguez, referente en el plantel cuervo, tiene intenciones de continuar en el club, pero por el momento no se comunicaron con él.

Similar es la situación de Maximiliano Padilla, quien se ganó la titularidad en el once de Medrán.