Bochornoso: Copiaron un proyecto de otra comuna, pero textual

Dos funcionarios de la comuna de Rosario de Lerma, abogados ambos, fueron despedidos por el intendente Enrique Martínez por haber copiado y pegado un proyecto de otro municipio para ser ejecutado en esta ciudad. El bochorno y el escándalo resonaron de tal manera con el proyecto, relacionado a las edificaciones urbanas, en cuyo contenido se nombra cuatro veces al municipio de San Lorenzo, que a los minutos de haber sido presentado en el Concejo Deliberante, Martínez salió a pedir disculpas a los vecinos y anunció que apartaba a los funcionarios en cuestión.

Facsímil del proyecto presentado en el Concejo rosarino.

"No voy a soportar este tipo de situaciones, en las que un funcionario no realiza como corresponde su tarea. Los despedí de inmediato ante semejante error. Quedamos mal ante los vecinos. Por eso puse la cara y pedí disculpas. Un proyecto necesario para la comunidad, ahora deberá esperar por esta negligencia. Copiaron y pegaron un instrumento que iba a permitir ordenar nuestra ciudad", dijo visiblemente ofuscado Martínez.

Código de edificación

El proyecto era un código de edificación que regulaba el modo y la manera de realizar construcciones urbanas. Increíblemente, el documento, en varios de sus párrafos, exactamente en 4 oportunidades mencionaba al municipio de San Lorenzo en vez de al de Rosario de Lerma.

La improlijidad colmó la paciencia del intendente Martínez, que apenas enterado de semejante error, enmendó la situación dando explicaciones a los vecinos y despidiendo a los abogados.

"Son medidas que hay que tomar cuando tus funcionarios no muestran un alineamiento con la gestión. Pasaron seis meses de gestión y debemos ser responsables. Quiero gente capacitada. Me pasaron un proyecto de otro municipio y querían hacerlo pasar como nuestro. Les di la baja, como a profesionales que no rindieron como se esperaba. Necesito gente comprometida", agregó el jefe comunal tajante.

Hay que esperar un año

Los concejales de Rosario de Lerma advirtieron al Ejecutivo que, según el reglamento, por este error insalvable, se deberá esperar un año para que un proyecto similar sea entrada y tratado nuevamente en el seno del cuerpo. Un retraso que trae claros perjuicios al avance del ordenamiento urbano.

"Agradezco al Concejo que me hayan hecho ver este error. No va a volver a ocurrir; tenemos que tirar para adelante. Por eso vamos a presentar un nuevo proyecto de edificación para la ciudad", insistió Martínez.

Más adelante, sentenció que este cambio "y otros, vamos a tener el en gabinete si hace falta. La gente debe tener respuestas a sus problemas".

También invitó al resto de las autoridades de Rosario de Lerma a seguir por este camino. El intendente se dirigió a los vecinos por medio de su cuenta social de Facebook en donde señala el error y la consecuencia de esa improlijidad.

"Quiero compromiso"

"He tomado la decisión de rescindir los contratos de dos profesionales, que hasta hoy fueron mis colaboradores, dos técnicos a los que les encomendé la tarea de redactar y presentar un proyecto de ordenanza que sea el código de edificación para Rosario de Lerma", manifestó.

"Lamento tener que ser drástico en mi postura, pero quienes no estén a la altura de las circunstancias y no tengan real compromiso con la comunidad, deberán dar un paso al costado, no voy a permitir que echen por tierra el enorme esfuerzo que mucha gente hace", agregó el jefe comunal.

Por supuesto, fueron numerosos los vecinos que manifestaron estar de acuerdo con la decisión del jefe comunal.