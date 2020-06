Susana Giménez ya está sin yeso y prepara su vuelta

Susana Giménez se instaló en su casa de Punta del Este en compañía de su hermano Patricio y sufrió un accidente doméstico, por lo que se le practicó un procedimiento de reducción de una luxación en el codo izquierdo, bajo anestesia general.

La diva se cayó mientras intentaba subir una escalera llevando a su perra Rita, un bolso y una cartera. Como tenía pantuflas, se resbaló y se lastimó uno de sus brazos. Luego de la intervención, ella regresó a su casa y guardó reposo por varios días. Poco a poco, fue mejorando y para llevarle tranquilidad a sus fanáticos publicó un video en Instagram en la que se la ve muy bien de salud.

“¡¡¡¡¡Me sacaron el yeso!!!!! De a poco voy recuperando mi vida normal. Todavía hay movimientos que molestan. Cada tanto uso un pañuelo para descansar el codo, pero ya estoy muchísimo mejor. ¡Gracias a todos los que se interesaron y me mandaron su saludo después de mi caída! Y por favor, si van a subir una escalera no lo hagan con pantuflas y las manos ocupadas”, escribió Susana en tono irónico en la red social.

En el video aparece caminando hacia un estanque acompañada por sus perros. “Vamos a llamar a almorzar. ¡Almuerzo!”, grita la conductora mientras empieza a esparcir sobre el agua alimento para los peces. “No los molesten a los pescaditos que me extrañaron”, le pide a sus perros. “Qué grandes que están. Pescados vengan”, agrega la diva.

Polémica por su viaje

Giménez y su hermano arribaron a Uruguay el sábado 23 de mayo en un vuelo privado. Debieron acatar de inmediato el protocolo que rige en el país por la emergencia sanitaria por el COVID-19: cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días en La Mary, localizada en Rincón del Indio, una de las zonas más exclusivas de Punta del Este.

Este viaje en plena cuarentena generó polémica y la diva fue muy cuestionada. Pero ella salió a defenderse rápidamente y aclaró que realizó todos los trámites para poder trasladarse de un país al otro: “Pedí permiso (para viajar), por supuesto. Tengo residencia porque tengo casa acá, personal al que pagar sueldos, y estaba muy preocupada. Me parece que después de 65 días encerrada en mi casa sola, tenía derecho a venir acá”.

Según se pudo saber, Susana está preparando todo para regresar al país en breve. Ya le aviso a sus allegados sobre su regreso a Buenos Aires y le aseguró a sus más íntimos que esta vuelta tiene que ver con varios compromisos asumidos. Otra versión dan cuenta que Susana apura su llegada a la Argentina porque quiere que sus médicos, en especial su traumatólogo de confianza, el doctor Druetto, le controle el codo.

Inés Hernández, amiga y mano derecha de la diva, confirmó esta información y agregó: “La idea es volver en unos días porque tiene compromisos adquiridos con anterioridad”. Ante la consulta de si sabía como se había filtrado la información de su viaje de regreso, comentó: “Ella tuvo una charla con Luis Ventura quien le preguntó si volvería al país si hicieran la fiesta del Martín Fierro y Susana le contestó que su idea nunca fue quedarse a vivir en Punta del Este, sino ir y venir como lo hizo toda la vida”.