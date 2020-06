Lesa humanidad: concluyeron las indagatorias por skype

Concluyó la ronda de indagatorias en la denominada causa “La Veloz del Norte residual” por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura en nuestra provincia.

Para este trámite judicial se utilizó la vía remota y se destrabó una situación que se hacía necesaria para avanzar en un proceso que viene retrasado.

El Juzgado Federal 1 de Salta llamó a tomar las declaraciones indagatorias a Víctor Hugo Bocos, Víctor Hugo Almirón, Enrique Víctor Cardozo, Marcos Jacobo Levín y José Antonio Grueso a fin de fin de hacerles saber sobre las nuevas pruebas aportadas. Éstos están imputados por detenciones ilegales y torturas a 17 ex trabajadores de la Veloz del Norte a principios de 1977.

En medio de la presente pandemia y con cuarentena la Justicia Federal resolvió realizar la indagatorias utilizaron la plataforma Skype.

Si bien todos se negaron a declarar, se avanzó en el paso procesal y desde la Fiscalía consideran que ya toda la prueba producida está expuesta, que los imputados las escucharon y que ahora sólo se debe esperar para el Juzgado dicte el procesamiento y la elevación a juicio.

De los imputados, el único que no pudo ser indagado fue Víctor Hugo Bocos quien alegó “razones sanitarias” para no participar de la audiencia. Sin embargo, ya se pidieron las pericias sanitarias y se espera que en breve concluya el trámite. Pero en realidad el Tribunal ya tiene el “camino allanado” ya que la cuestión de fondo, sobre si son delitos de lesa humanidad o no, ya estaría saldada. Una resolución de la Corte Suprema de Justicia y el fallo del primer juicio “La Veloz del Norte”, en 2016, indican que las detenciones ilegales y torturas a los trabajadores formaron parte del plan sistemático del terrorismo de Estado.



Desde la querella, la asociación “Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia”, dijeron que el resultado del trámite deja una balance “positivo”.

“Desde la Asociación vemos como positivo el trámite por vía remota porque destrabó un paso que es necesario para resolver la situación procesal de los imputados. Vemos buena predisposición del juez y del fiscal para avanzar y esperamos que al menos en este año se expidan y que para el año que viene tengamos el juicio. Sería una buena forma de reactivar los juicios por crímenes de lesa humanidad que actualmente están paralizados en Salta”, dijo la abogada querellante María José Castillo.



La abogada se refirió a una vieja deuda que tiene la Justicia respecto de la responsabilidad de sectores empresarios dentro del plan del terrorismo de Estado.

Almirón, Cardozo y Levín están imputados por las detenciones ilegales de Ciriaco Nolberto Justiniano, Juan Alberto Alonso, Miguel Ángel Rodríguez, Manuel Eugenio Modad, Carlos Lidoro Aponte, Sonia Rey, Jorge Arturo Romero, Aurelio Rada, Sebastián Lindor Gallará, Oscar Horacio Espeche, Carlos Horacio Pereyra, Jorge Francisco Delaloye, Emilio Bórquez, Norberto Bórquez, Rubén Héctor Vrh y Carlos Eugenio Bais.

Grueso, el último de la serie de indagatorias, era el jefe de personal de La Veloz, y está imputado en relación a estas personas más el secuestro y torturas que sufrió Víctor Cobos.