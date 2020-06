Al final no hubo manifestación en Campo Santo

El ingenio San Isidro, ubicado en el municipio de Campo Santo, dio inicio a la zafra 2020 el lunes y los extrabajadores de este ingenio, los que no quedaron dentro de la planta cuando fue cerrada por el Grupo Gloria, de capitales peruanos, en 2018, se apostaron en las cercanías del ingenio aduciendo que los nuevos propietarios, los hermanos Diego, Carlos y Marcelo Ruiz, habían contratado para la cosecha de la caña de azúcar a trabajadores y camioneros de Tucumán y Jujuy, sin considerar los riesgos de coronavirus, por lo que convocaban a una manifestación para hoy a las 15.

Finalmente no hubo tal manifestación y uno de los propietarios, Diego Ruiz, explicó a El Tribuno cómo se realizan las contrataciones para la zafra en el ingenio camposanteño. "No hubo manifestación y quiero aclarar que en el ingenio no tenemos ninguna persona de otra provincia, solo tenemos 120 transportistas, los cuales 90 son de localidades de Gemes, y 20 son de Jujuy debido a que de las 650 mil toneladas de caña que molemos por año, 250 mil son de la zona de Jujuy y hay que transportarla para la molienda. A estos fines, el gobernador Morales, de Jujuy, en coordinación con Salta, autorizó que se habilite un corredor cañero entre Jujuy y Salta y nosotros (el ingenio) le pagamos a los 120 transportistas el testeo rápido a pedido de Jujuy, cada 10 días, lo que representa un costo extra de 180 mil pesos cada 10 días para San Isidro, pero es la forma que tenemos de trabajar en contexto de pandemia", explicó Diego Ruiz.

Sobre el desarrollo de la zafra, expresó: "El ingenio tiene hoy, en época de zafra, 350 empleados en todo su circuito, más los transportistas que son 120. La zafra se extenderá por aproximadamente 150 días, 30 más que el año pasado porque la producción es mayor, lo que es muy bueno para los trabajadores y para todo Campo Santo que verá moverse su economía".

Esperanza de volver

Los extrabajadores que se apostaron a las puertas del ingenio le dijeron a El Tribuno: "Como extrabajadores del ingenio nos habían prometido la incorporación de 18 de nosotros. Sin embargo solo ingresaron 4 y el resto vinieron todos de afuera, quienes se van a ir turnando para trabajar por semana, porque les corresponde un descanso durante el cual van a viajar a Tucumán o Jujuy".

"Y eso es lo más peligroso, no sabemos en qué estado de salud van a regresar. Nosotros ya denunciamos esta situación, pero hasta ahora no hubo respuestas por parte del COE", manifestó Mauricio Lizondo uno de los obreros.

"Ellos no solo nos quitan puestos de trabajo, sino que también ponen en riesgo a nuestras familias. Todo eso porque no quieren tomar gente de la zona, algo que ya nos habían manifestado", dijeron.