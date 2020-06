El diputado Orozco y 9 policías enfrentan un juicio por torturas

Finalmente el expolicía y jefe de la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera y nueve policías más enfrentarán un juicio de acusación colegiada, oral y público, originado en denuncias sostenidas por personas detenidas en los tiempos que el diputado provincial por Rosario de la Frontera ejercía la jefatura de la Brigada de Investigaciones de esa localidad del sur provincial.

La audiencia de debate público que llevará adelante la jueza Carolina Poma Salvadores, de la Sala II del Tribunal de Juicio Unipersonal, se desarrollará los días 17, 22, 25 y 30 de junio, en Metán. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal de Rosario de la Frontera Oscar López Ibarra.

La causa que llega a juicio fue caratulada como "Orozco, Gustavo Orlando; Orellana, Víctor Hugo; Suárez, Andrés Fernando; Reynoso, Javier Sebastián; Coronel, Denis Arnaldo; Medina, Rubén Darío; Díaz, Andrea Alejandra; Luna, Víctor Alejandro, y Pérez, Dardo Ezequiel, por vejaciones agravadas por el uso de la violencia, severidades, torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales (colegiado)". Los imputados y testigos fueron notificados bajo apercibimiento de ley.

El inicio de la audiencia de debate estaba previsto para el 27 de marzo pasado, pero se suspendió ante la declaración de feria extraordinaria, a raíz de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de COVID-19.

La palabra del legislador

El legislador, ayer frente a sus pares de la Cámara de Diputados, anunció que solicitará licencia de la Cámara durante los días en los que deba rendir cuentas ante la Justicia.

El diputado Gustavo Orozco utilizó ayer el tramo de manifestaciones de la Cámara Baja para referirse al juicio que se le llevará adelante por denuncias en su contra cuando era jefe de la Brigada de investigaciones de la Policía provincial en Rosario de la Frontera, y anunció a sus pares que pedirá licencia del cuerpo legislativo mientras duren las audiencias.

Llamó la atención que el legislador y expolicía señalara en el recinto de la Legislatura que "hubo actores políticos, no menciono nombres, que te dan la mano, que se sientan acá en la cámara, te abrazan en los pasillos, pero después van y fogonean en los medios y disfrazan una realidad que no es".

También llamó la atención que luego de escuchar las expresiones de Orozco ningún diputado le pidiera explicaciones por dejar entrever que en la cámara hay quienes fogonean en los medios en su contra.

Orozco arrancó su intervención señalando que "para quienes han fogoneado a través de la prensa" les dijo que es un juicio que junto a sus compañeros enjuiciados lo vienen pidiendo hace tiempo.

"Personalmente, junto a mi letrado, pedí en tres oportunidades que no se postergara porque me perjudicaba y me sigue perjudicando".

Sostuvo que es la única forma que tiene de demostrar a la sociedad que "trabajé como correspondía, hice bien las cosas y somos inocentes; las personas que nos acusan hoy están de nuevo detenidas", informó.

El juicio al legislador y los policías que comparten la acusación será seguido seguramente por una gran cantidad de público y de medios. Al respecto, el legislador dijo anoche a El Tribuno que espera el juicio con seguridad y con convicción. Muchos de los que acusan al expolicía devenido en legislador se encuentran o detenidos o en falta con la ley.

Tras señalar que no ingresó a la política buscando fueros, sino para trabajar por la gente y agregó: "Desgraciadamente el ladrón piensa que todos son de su condición", informó que pedirá licencia en la Cámara Baja hasta que termine el juicio.

El expolicía y diputado terminó su intervención señalando que quiere ir sin fueros al juicio, y enfatizó para quienes lo votaron que "además de elegir a un diputado han elegido a un hombre".

El debate se realizará en un momento que un brutal homicidio desnudó desinteligencias en los servicios de emergencia, tanto de policías como del 911. La controversia mediática enfrentó la postura del legislador -apoyando a sus excamaradas- con la visión de los hechos del procurador de la Provincia, Abel Cornejo.

Cruce mediático en la antesala del juicio

El crimen de la maestra Rosa del Milagro Sulca resquebrajó la relación entre la Policía de Salta y el Ministerio Público Fiscal.

Las declaraciones del diputado provincial Gustavo Orozco, expolicía y quien preside la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, expuso a uno de los fiscales como la persona que “fugó” el audio de la víctima, y provocó que el procurador general, Abel Cornejo, ordenara la creación de la cuarta Unidad Fiscal de Colaboración para investigar los dichos del legislador.

Luego de esta grieta abierta, las declaraciones tanto de un lado como del otro fueron dejando paso a la investigación que finalmente coronó con una cantidad impensada de imputados dentro de la policía, como del sistema de mergencia 911.

En este contexto, el expolicía y actual diputado enfrentará justamente al Ministerio Público junto con nueve de sus excompañeros de la fuerza pública.

Como antecedente casi inmediato está la absolución lisa y llana de 8 policías, acusados de apremios ilegales agravados por el uso de violencia en perjuicio de los hermanos Juan y Froilán Cuevas en el caso del turista francés Mathieu Martín, cuyo cuerpo aún no fue hallado, aunque los sospechosos se encuentran detenidos y procesados por ese supuesto crimen.