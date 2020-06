Hallan a una militante feminista muerta en un inquilinato de Humahuaca e investigan circunstancias

El fiscal del MPA detalló que no se encontraron indicios de una muerte violenta. Aun así, no descartó el femicidio, ya que espera los resultados de la autopsia.

Una artesana y militante feminista fue hallada muerta en la habitación de un inquilinato de la localidad jujeña de Humahuaca, junto a un hombre que estaba descompensado, y los investigadores procuraban determinar las circunstancias del hecho, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



El fiscal que investiga el caso, Diego Cussel, informó esta mañana a la prensa que el cuerpo "no presenta lesiones" y que aguarda los resultados de la autopsia para establecer si la mujer fue víctima de un femicidio o si murió como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono, como sugiere el primer informe del médico de policía.



La víctima fue identificada como Rocío Fernández (33), quien era una activa militante feminista, comunicadora y artesana.



Los voceros informaron que su cuerpo fue encontrado ayer a la tarde en un inquilinato del barrio Santa Bárbara, de esa localidad distante 110 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy.



La policía llegó al lugar tras recibir una denuncia de dos mujeres allegadas a Fernpandez, quienes estaban preocupadas porque la víctima no respondía los mensajes que le enviaban desde el sábado, relataron las fuentes consultadas por Télam.



En la misma habitación fue encontrado un hombre, aparentemente pareja de la víctima, que estaba "desorientado y deshidratado", por lo que fue derivado al hospital de Humahuaca, donde se recuperaba.



El fiscal Cussel explicó que, según el informe del médico de la policía, la muerte de la mujer pudo haber sido a causa de inhalación de monóxido de carbono, por la utilización de un elemento para calefaccionar el ambiente.



"Se está investigando obviamente un femicidio pero también el fallecimiento por inhalación de monóxido de carbono", expresó el representante del Ministerio Público Fiscal de Jujuy, quien adelantó que la autopsia se realizará mañana a la mañana y que aguarda sus resultados para saber si la víctima sufrió o no lesiones.