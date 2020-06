“Estoy muy agradecido”, dijo el genio salteño varado en La Plata

El joven Jonatan Yanes, el genio de las matemáticas oranense que está varado en la ciudad de La Plata, salió a agradecer a todos los que colaboraron con

él.

“Yo les quiero dar las gracias a todos aquellos solidariamente colaboraron conmigo. Yo les cuento que por lo menos ya tengo un mes sobrevivir”, dijo Jonatan en comunicación telefónica con diario El Tribuno. La joven promesa de las matemáticas tiene sólo 18 años y en enero partió desde su Orán natal hacia la capital de la provincia de Buenos Aires para estudiar en la Universidad de La Plata.

Fue destacado por la Provincia en reconocimiento por su desempeño en las Olimpíadas de Matemática. Luego, el Concejo Deliberante de Orán tramitó un proyecto de ordenanza para una ayuda o subsidio de estudios para que la Municipalidad le brindara un apuntalamiento a Jonatan.

Hasta ahora eso no sucedió y a eso se le sumó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por el coronavirus que lo sorprendió lejos de su casa y sin dinero.

Pasó momentos muy difíciles y hasta tuvo que recurrir a las ollas populares por un plato de comida.

“No paraban de llamarme, de brindarme ayuda y muestras de apoyo. Hasta tuve un problema con el banco porque me giraron dinero de una cuenta del exterior. Fueron días con muchos llamados y ahora me siento más tranquilo”, aseguró.

Ahora bien, sobre la ayuda de la comuna de Orán dijo que todavía sigue esperando. “La promesa salió del Concejo Deliberante. Me dijeron que la concejal Verónica Hilario logró que aprobaran el proyecto de ordenanza, el pasado 27 de mayo, para un subsidio de 10 mil pesos y que debía ser ahora aprobado por el Ejecutivo. Pero por ahora sigo esperando”, dijo Jonatan.

La UNSa le tramitó una cuenta bancaria para quienes quieran ayudarlo. El CBU es 0340342408342007633004 del Banco Patagonia

También dijo que fueron muchos los residentes de la ciudad de la diagonales quienes le llevaron comida y mercaderías.