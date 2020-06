Amenaza de "extinción masiva de empresas"

El diputado Carlos Zapata (bloque Ahora Patria) se reunirá mañana con el ministro de Economía, Eduardo Dib Ashur, quien se comprometió a analizar una serie de propuestas que le formuló el legislador hace unos días en la Legislatura.

Zapata viene advirtiendo que las empresas privadas se encuentran en situación extrema, que los planes de financiamiento en la crisis no resultan accesibles y solicita que el Estado diseñe una política de estímulo, simplificación y flexibilización, que aliente a los empresarios a tomar crédito para seguir trabajando.

De hecho, menos del 10% de los empresarios que necesitan el crédito "blando" del Banco Macro se atreve a endeudarse en un contexto de incertidumbre, en el cual todos los pronósticos son sombríos y se espera baja en la producción y crecimiento vertiginoso de la inflación.

El bloque de Zapata propuso a la Provincia la creación de un fondo de garantías para respaldar créditos al sector privado, a través de su agente financiero, el Banco Macro, donde la Provincia facilite avales gratuitos a los empresarios en emergencia y se flexibilizen las exigencias para los postulantes.

En la iniciativa se contempla financiamiento especial de apoyo y, sobre todo, en condiciones favorables de interés y con períodos prolongados de plazos antes de empezar con la devolución.

El Gobierno provincial y el nacional se muestran reticentes a la ayuda para empresas privadas.

Zapata señaló que si el Gobierno considera que no puede hacer su presupuesto debido a la imprevisibilidad del futuro económico, mal se puede esperar que los empresarios sientan confianza para endeudarse sin saber de cuánto dinero dispondrán cuando llegue el momento de pagar. "Ni siquiera saben si estarán trabajando", dijo.

Según Zapata, "a los que creemos en la economía liberal se nos quemó la biblioteca, porque para esto no hay soluciones ortodoxas"

La audiencia estaba prevista para ayer, pero el ministro la pospuso por un par de días. Por segunda vez.

Las preguntas puntuales son, a la fecha, cuántas empresas salteñas están contempladas, cuántas tomaron créditos y qué montos.

Ante la emergencia provocada por el coronavirus, que profundizó la caída económica producida a lo largo de una década, los gobiernos se encuentran en una disyuntiva: salvar a las empresas -chicas, medianas y grandes- que son las generadoras de empleos genuinos y contribuyentes tributarios, o distribuir recursos, que se agotarán rápidamente.

"Sin actividad, no hay empresas, no hay trabajo y no hay impuesto. Es decir, que si no hay paliativos para la crisis de las empresas, el Estado terminará ahorcándose con su propia soga", dijo anoche Zapata. Esos paliativos incluyen establecer períodos de gracia para las facturas de servicios y un plan de financiamiento para las deudas acumuladas. "La crisis obliga a quienes gobiernan a instrumentar medidas que eviten la extinción masiva de empresas y puestos de trabajo", añadió el legislador.