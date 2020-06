El concurso de pastelería "Bake Off", única producción nacional en el podio de ráting en la pandemia

A un mes del final de la segunda temporada de "Bake Off", en plena cuarentena el reality de pastelería que emite los domingos Telefe es la única producción nacional en el podio de los programas de tevé abierta con más rating de mayo y furor en redes sociales, suceso que para el cocinero francés y jurado Christophe Krywonis se debe a "la histórica nobleza que tiene el hecho de cocinar".

"El programa es excelente, bien hecho, con participantes que saben y se la juegan a fondo en una competencia con dignidad, sin golpes sucios: con cocina, pastelería y amor por la pastelería", dijo a Télam Christophe que en cuarentena, además, comparte recetas en YouTube e Instagram.

"El éxito de la gastronomía se debe a que hay mucha nobleza en cocinar, es una forma muy digna de ganarse la vida, los libros más vendidos históricamente son los de recetas", resaltó Christophe, francés que vive desde hace 31 años en Argentina donde "El libro de Doña Petrona" comparte el pedestal de los más vendidos junto al "Martín Fierro" y La Biblia.

Mientras en el mundo real las noticias oscilan entre números de infectados de Covid-19, muertes, extensiones de cuarentena, cifras económicas en rojo y estallidos sociales, cada domingo a las 22.30 el drone que muestra una inmensa carpa blanca en un campo verde de algún rincón de la Provincia de Buenos Aires con 14 puestos de cocina dentro, se impone como un bálsamo en la pantalla.



Grabado en 2019, quienes formaron parte de esta segunda temporada del "reality" de formato británico pero factura argentina (producido por Turner) conducido por Paula Chávez, jamás imaginaron que la idea de pasteleros ayudándose entre sí sin barbijos ni distanciamiento social, de abrazos y manos en la masa sin alcohol en gel podrían resultar anhelos lejano por parte de los espectadores (y de ellos mismos) un año después.

En la emisión de mañana a las 22.30 que definirá a los cuatro finalistas, Agus, Agustina, Angelo, Damián y Samanta deberán superar tres desafíos que tiene al chocolate como protagonista: un volcán para la prueba técnica, una preparación de tres texturas distintas y una estructura de 40 centímetros.

"El fenómeno 'Bake Off' ayudó bastante a la gente a distraerse en cuarentena, a abstraerse un poco de las noticias", dijo a Télam Damián Betular, jurado junto a Christophe y Pamela Villar del envío en que quedan sólo cinco participantes que buscan llevarse el primer puesto y los 600.000 pesos de premio.

"Es una hora y media de momentos dulces, contención, llantos, alegrías, logros y cuando escuchan el ´3, 2, 1 pasteleros un paso para atrás´ la gente se compenetra, se identifica con cada participante, sus historias, debilidades, fortalezas y eso hace que este formato sea realmente único", agregó Betular, chef ejecutivo de pastelería del Palacio Duhau del Park Hyatt.

Según datos de Ibope Kantar Media Argentina, el podio de mayo lo comparten "Jesús", la ficción brasileña producida por la Iglesia Universal del Reino de Dios con 12.5 puntos; la novela turca "Y tu quién eres" y "Bake Off", ambas con 10.5.

"Es que si vos tenés una hermosa carpa pero sin contenido no funciona, es un programa que está hecho con mucho profesionalismo de todos lados: de Paula, los jurados, los participantes, todos hemos trabajado mucho para hacer un programa de calidad", señaló Christophe quien consultado por su rol aseguró que los participantes "no le temen a él sino que están nerviosos".



"No por mí -aclaró- sino por la competencia, aunque a veces reconozco que me muero de risa por las caras que pone Damián" ante las preparaciones fallidas de los participantes.

Betular, por su parte, calificó su aporte a las evaluaciones como "técnico". "Cuando me gusta me gusta y cuando no me gusta no me gusta, pero soy bastante comprensivo porque yo no podría estar nunca en una competencia porque me pondría muy nervioso", contó.

Explotan las redes

"El formato no tiene malos -agregó- no te piden nada, te piden que seas como sos y yo en mi vida personal soy una persona exigente y meticulosa y eso lo traslado al momento de evaluar las preparaciones"

Por fuera de la televisión abierta, Datastudio reveló que la sección dedicada a "Bake Off" en Telefe.com tuvo 315.000 usuarios únicos, el 81 por ciento son mujeres y el 50 por ciento del total tiene entre 18 y 34 años.

En Twitter el envío suele ser tendencia los domingos a la noche, cuando los usuarios de esa red poco benévola se hacen festines con preparaciones malogradas de algún participante que redundan en cataratas de memes, comentarios ingeniosos y posiciones a favor o en contra de algún pastelero o pastelera.



"Yo uso sólo Instagram porque Twitter me parece un poco agresiva -dijo Samanta a Télam, una de las cinco finalistas- pero en cada programa explotan las redes y es una locura cómo nos han crecido los seguidores a todos, y es muchísima la gente que nos apoya, no podemos creer las cosas que pasan".

Para Damián, otro de los finalistas, eso sucede porque "'Bake Off' transmite una dulzura muy necesaria para distraerse porque emana alegría, frescura, algo que renueva la tele que tenemos ahora", arriesgó.

"El fuerte del grupo es que hay muy buena onda pero ya se dieron cuenta que esto es una competencia individual y, sin perder los códigos, sin perder el cariño, cada uno busca consagrarse como el mejor pastelero amateur de Argentina", concluyó Betular.