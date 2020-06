Mar Tarrés está confirmada para el Bailando 2020

Mar Tarrés recibió en vivo la noticia de que será una de las participantes de Bailando 2020 y expresó su emoción por haber sido confirmada para el programa de El Trece.

Denise Dumas, conductora de Hay que ver (El Nueve), le comunicó a la actriz salteña radicada en Córdoba: “Te queremos decir, Mar, que estás confirmada para el Bailando 2020. ¡Nos acaban de dar esa noticia!”.

Visiblemente sorprendida la creadora del stand up Minas jodidas lanzó: “¡Pobre al que le toque bailar conmigo!‘”.

“¡No..! ¡Es mentira..! ¡Marcelo (Tinelli) no me conoce!”, atinó a decir ella, a lo que Dumas respondió: “Ya lo vas a conocer, vas a poder charlar con él, vas a disfrutar de las previas y dejarte llevar”.

“Estoy completamente sorprendida y sin palabras. La verdad que no me imagino bailando con nadie salvo que sea un bailarín grandote y fortachón que me pueda levantar. ¡Pobre al que le toque bailar conmigo!”, comentó Mar con su característico humor.

“Después si querés te hacemos castings de bailarines y vos desde tu casa elegís”, le propuso Denise. “¡Bailarines y chongos, ya que estamos!”, bromeó Mar,.

Entonces Dumas empezó a enumerar condiciones y requisitos: “Bailarín soltero, heterosexual...”. Pero Tarrés ya tenía alguien en mente: “¡El ex de la Jimena Barón! (por Mauro Caiazza)”.

Pero, Fernanda Iglesias le pinchó el globo al advertir que ahora, por protocolo de prevención del coronavirus, las duplas van a bailar en espejo, sin contacto. “Ah, no... yo tengo un mal ort... ¡Yo también quiero que me toquen! ¿Qué, mi cuerpo no vale..?”, dijo Mar entre risas.