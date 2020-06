Juan Minujín es la voz en off de la serie “Siete mundos, un planeta”

El actor siempre fue seguidor de los documentales sobre la Tierra y esta vez cumple el sueño de ser narrador, nada menos que con una superproducción. A lo largo de 7 capítulos, el ciclo muestra bellamente y con la última tecnología la diversa cantidad de especies del mundo animal que habitan el planeta.

Es una superproducción que se puede apreciar tanto por su atractivo artístico como por el llamado de atención que hace. Desde lo visual, el ciclo impresiona por la belleza que captan las cámaras en paisajes y condiciones climáticas tan variadas como extremas.

Al mismo tiempo la serie, que tras el estreno se emitirá todos los domingos a las 20.10, alerta sobre los desafíos que enfrentan las diferentes especies animales en el mundo moderno. Cada episodio hace foco en una región diferente: Asia, la Antártida, Australia, Europa, África, Sudamérica y Norteamérica.

“Creo que es posible salvar al planeta, no creo que estemos en extinción. Sí somos una especie con un enorme poder depredador, lo hacemos hace siglos. Soy positivo, creo que con medidas concretas lo podemos salvar”, dijo preocupado pero con optimismo Minujín.

Realizado por la Unidad de Historia Natural de BBC Studios, la serie atraviesa, junto a las inconfundibles composiciones del ganador del Oscar Hans Zimmer, la fauna y flora del mundo, con atractivas imágenes que demuestran el avance que ha tenido la tecnología para poder filmar en espacios naturales en muchos casos hostiles para el ser humano, con imágenes macro de criaturas o momentos que son imperceptibles al ojo.

“Me interesé muchísimo de entrada con la propuesta. Miro mucho documental de naturaleza y geografía. Es un tema que me gusta y me interesa. No solo veo largometrajes, sino también series. Discovery me parece un canal con cosas interesantes. Así que no dudé y cuando vi los capítulos me parecieron espectaculares, tanto en lo estético como en lo narrativo. Son siete joyas”, dijo el intérprete respecto de las entregas de la serie.

Para ponerle la voz a los capítulos, Minujín remarca que “básicamente charlamos con la parte creativa de Discovery y con el director del doblaje para ver el tono que iba a darle. Para mí era importante que sea suave y acompañara, pero sin un protagonismo, olvidarse de Juan Minujín, pero que tenga narrativa, humor, ironía y expresividad. A mí, como espectador, cuando la voz tiene más protagonismo que las imágenes, me hace mucho ruido.

El actor remarca que se sorprendió la capacidad de la naturaleza para generar vida en los lugares más inhóspitos e increíbles y que así se genere una vida enorme y diversa. “También aprendí del deterioro en diferentes zonas ocasionado por el avance humano. Hace mucho estoy interesado en la sustentabilidad. Hay un plano que tiene que ver con lo que uno consume y en cómo descarta lo que es descartable. Y hay otro plano que es macro, que tiene que ver con el desarrollo industrial. Mi reflexión pasó por ahí, más que por un cambio de hábito”.

En cuanto a la pandemia de coronavirs, Minujín reflexiona que “podemos aprender en la medida en que abramos un espacio de reflexión sobre este destino que nos lleva a que haya más consumo, más crecimiento y más industria, pero deteriorando la naturaleza. Todo ese esfuerzo de la naturaleza no nos da como resultado una sociedad más justa. Ahí parece que está todo lo negativo, porque ni la calidad de vida ni la igualdad se condice con lo que hacemos con la naturaleza, si no quizá sería otra la discusión. El desarrollo industrial está yendo a la explotación de la naturaleza y de los humanos. La verdad es que la sensación es que esto no tiene que ver con la cuarentena solamente, sino que es una parte que debemos atravesar. La gente se quiere cuidar. Estamos frente a una pandemia complicada y de la que poco se sabe”.