Guerrero apostó por el salto triple y va por más

Federico Guerrero llegó a la capital proveniente de Rosario de la Frontera para alimentar su sueño de ser un atleta profesional. A sus 28 años, ya inclinado de lleno en el salto triple, Guerrero le contó al El Tribuno cómo fueron sus inicios. “Arranqué porque básicamente hice deportes toda mi vida, hice básquet, vóley, tenis. Había arrancando jugando al básquet y cuando me hice más grande le pregunte a unos de los profesores que podía hacer pero más que nada era para salir de clases y hacer algo (risas)”, dijo Guerrero, quien además agregó: “Empecé haciendo salto en alto y en el 2008 nos fuimos a los Juegos Evita en Mar del Plata. Entrenando poco y nada, ya que allá no teníamos materiales fuimos igual. Nunca había viajado solo con una delegación tan lejos, le agarré el gustó al atletismo en 2009, empecé a competir más, venía a la ciudad para los provinciales y vi a un compañero hacer salto triple, quise intentar, de curioso, salté y me empezó a ir bien, me gustó mucho más que el salto en alto y tenía incluso más facilidad para entrenar en mi pueblo, ese mismo año gané tres competencias de los Evita. En 2010 fui campeón del Nacional de Juveniles, fui a los Juegos Transandinos en Iquique, Chile y en mi primer año en un juego salí campeón en salto triple y obtuve el tercer lugar en salto en largo”.

Luego de su experiencia como juvenil, Guerrero empezó a forjar su objetivo de ser un atleta profesional.

“En 2012 me planté y dije que me quería ir a Salta; les dije a mis viejos que me quería venir y les gané la pulseada. Entreno y también me recibí de profesor de Educación Física, para que mis padres vean que también me dediqué a los estudios”, contó.

“En el 2017 fui convocado a la Selección argentina de atletismo y fuimos a competir al Sudamericano a Paraguay, a principios de esta año me tocó estar en el primer Sudamericano Indoor (bajo techo) en Cochabamba, Bolivia”, dijo.

Para el atleta, este 2020 estaba siendo uno de sus mejores años hasta que la pandemia del coronavirus paró la actividad y también la evolución que venía teniendo en la pista.

“Fui uno de los pocos que tuvo la suerte de competir este año. Justo fuimos al Sudamericano de Cochabamba en febrero y en marzo se paró todo. Veníamos super bien y con una proyección muy buena, habíamos realizado una gran pretemporada, venía mejorando mi marca personal, arranqué con un salto de 15,55 mts. y mi mejor marca este años fue de 15,75 mts. Con esa marca quedé séptimo en el ranking del país”, remarcó Federico Guerrero.

El deportista explicó cómo le afectó el parate en lo laboral pero también destacó que nunca dejó de entrenar en casa y ahora con la vuelta a la actividad es como volver a empezar: “Fue complicado por el tema laboral, soy profesor de gimnasio, si bien no lo sentí mucho al parate porque realicé un mantenimiento de fuerza y tengo medianamente patio, hace una semana que volvimos a entrenar y obviamente no es lo mismo. El primer día fue como si hubiese estado muy frío, después me dolió todo pero bueno era de esperarse por tanto tiempo sin volver a la pista”.

Por último, Guerrero se ilusiona con volver al competencia oficial y espera seguir creciendo en esta modalidad del atletismo. “Tengo muchas ganas de competir, estamos a la expectativa de lo que pase, mientras tanto, me esfuerzo en cada entrenamiento para ir por más”, dijo.