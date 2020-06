Russell se quedó con el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 virtual

El piloto británico George Russell (Williams) se adjudicó el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 desarrollado en “forma virtual” y a través de simuladores, a raíz de la pandemia del coronavirus que mantiene paralizada la actividad automovilística.

El oriundo de Norfolk, de apenas 22 años, consiguió su tercera victoria consecutiva en el certamen de E-Sports, dejando atrás al tailandés Alexander Albon (Red Bull) y al mexicano Esteban Gutiérrez (Mercedes), quien se ubicó en el tercer escalón del podio.

El también inglés Lando Norris (McLaren) arribó en la cuarta posición, al cabo de 26 vueltas al circuito de Bakú, mientras que el australiano Oscar Piastri (Renault), de la Academia de la escudería francesa fue quinto.

“Me gusta mucho este tipo de competencias, pero más disfrutaría poder hacerlo en la vida real. No estoy tan seguro de tener una performance así en Austria”, expresó Russell, según el periódico The Star.

La Fórmula 1 tiene previsto regresar a la actividad, aún con la pandemia no resuelta, con el Gran Premio de Austria, que tendrá lugar en el Red Bull Ring, de la villa de Spielberg, el domingo 5 de julio.

El piloto de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc, tuvo una desteñida labor y finalizó en la decimocuarta colocación, siendo desplazado de la primera posición del torneo virtual por el ganador Russell.

Tres futbolistas profesionales participaron desde sus domicilios en la prueba celebrada, a través de los simuladores. El belga Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, concluyó en la undécima ubicación.

El también guardavallas del Milan italiano, Gianluigi Donnarumma (Alfa Romeo), finalizó en el decimosexto puesto, mientras que el defensor del Manchester City, el francés Aymeric Laporte terminó en el decimoctavo lugar.

Cabe destacar que hace unas semanas atrás el argentino Sergio “Kun” Agüero también participó de una fecha virtual de Formula 1, en el Gran Premio de España (compitió para la escudería Aston Martin), donde finalizó en la decimocuarta ubicación con su simulador especialmente equipado para la carrera.

La carrera final de esta serie virtual se desarrollará el domingo 14 de junio, con el Gran Premio de Canadá, que se disputará sobre el dibujo del trazado de Montreal.