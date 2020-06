Los hijos de Grondona, con tapones de punta

Los hijos del ex presidente de la AFA Julio Humberto Grondona repudiaron ayer la caracterización que hicieron de su padre en una serie televisiva de la plataforma televisiva Amazon y calificaron el hecho como un “repugnante acto de cobardía”, al tiempo que destacaron la figura del hombre que llegó a ser vicepresidente primero de la FIFA.

“Manifestamos nuestro dolor y repudio con la utilización del nombre, caracterización y datos de la vida privada de nuestro padre, así como la falsa imputación de actos que afectan su dignidad, buen nombre y honor‘, expresaron dos de los hijos de Grondona.

En una carta pública que lleva las firmas de Liliana Nélida y Julio Ricardo Grondona, pero no del entrenador Humberto Mario, los hijos del ex dirigente argentino fallecido en 2014, criticaron la utilización del nombre de su padre en la serie “El Presidente”.

La serie de origen chileno relata la red de corrupción que abarcó a la FIFA y que tuvo en el dirigente trasandino Sergio Jadue a una figura preponderante para desentrañar la red de sobornos y corrupción que estuvo enquistada en la entidad madre del fútbol mundial.

En la serie se señala que uno de los principales responsables de esa trama era precisamente Julio Grondona, quien durante años ejerció influencia en el fútbol argentino, sudamericano y mundial.