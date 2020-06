Guillermo Moreno consideró que intervenir Vicentin es una "decisión extrema"

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno consideró hoy que la anunciada intervención del Grupo Vicentín "es una decisión extrema" del presidente Alberto Fernández y advirtió que el Poder Ejecutivo "no tiene jurisdicción para designar un interventor en una compañía privada".

A la vez, el ex integrante del Ministerio de Economía afirmó que "no hay dudas" de que algunos funcionarios del actual Gobierno "les falta inteligencia práctica".

"La primera reflexión es que el Poder Ejecutivo no tiene jurisdicción para designar un interventor en una compañía privada. Sí puede definir su expropiación, previa ley del Congreso y la tasación que corresponde", sostuvo el dirigente peronista.

En ese sentido, señaló que "al haber presentado al interventor se apresuró. Ahí hay un desorden".

En diálogo con Radio Rivadavia, el ex funcionario nacional insistió en que "no es posible que intervenga la compañía, porque no son facultades del Poder Ejecutivo designar interventores: sólo lo puede hacer el Poder Judicial".

"Tampoco puede poner los activos de la compañía en un fideicomiso, sin hablar del pasivo", agregó.

Moreno afirmó que la anunciada intervención del Grupo Vicentín "es una decisión extrema, porque podrían haber comprado las acciones".

"Siempre hay caminos intermedios. Incluso estaba la posibilidad de un salvataje de la compañía: nosotros lo hicimos con General Motors en la crisis del 2009. El peronismo no tiene una economía estatista. El peronismo no es estatista", remarcó.