Pasajeros de un crucero de novelas

Siempre pasa algo no nuevo, otra vez la Argentina cruje y chilla. Ahora la novedad es que los poderosos y los espectadores han optado por vivir en y para las redes. Como Elon Musk y Javier Milei, millones no dormimos con tal de postear algo, sea guarango o interesante, da igual.

Cada tanto, ocurre algo en 3D, como cuando el presidente melenudo logró el abrazo carnal con su ídolo, el inefable Donald, que nos donó eso de MAGA o Make Again Great Argentina. Dear Mr. Trump, te quisiera ver en una esquina de La Matanza o Merlo (el del AMBA, donde nada funciona). Cholulismo a full, Javier se abalanzó sobre el líder caroteno, como en su momento Alberto sobre Lula. Paciencia friends, la billetera no corre peligro, es sólo que a los argentinos nos gusta tocarnos y besarnos.

Son dos universos no siempre paralelos. El networking o la Inteligencia Artificial, donde todo va bien o si no, a deletear se ha dicho. Y la "vida real", donde todo es más heavy y la calle está dura.

Ojalá que el Chiqui Tapia largue sus business y reorganice esta liga de poco juego bonito y muchas patadas. Javier vs. Resto del Mundo va por cadena y en plataformas. Luis Toto Caputo, o Pum para arriba, ordenó descontar los pagarés de Chubut, que hace tiempo no pega una. No fue sorpresa en Rawson la vieja deuda de Mario Das Neves que se hizo una bola y Mariano Arcioni pedaleó a su amigo Sergio Massa. El de Nacho Torres (PRO) con los leones fue un amor imposible de entrada nomás, cuando le quisieron manotear la pesca. Ahora se pudrió todo, hay palabrotas de JM que hacen dudar de su equilibrio, mientras Torres y la política local ni mencionan que nunca quisieron la mina Navidad que hubiera solucionado un montón de problemas, fiscales, económicos y sociales.

Y se sumaron todas las provincias. "Con Cristina vivíamos mejor": Cada tanto nos juntaba, nos refinanciaba los rojos y sólo teníamos que aplaudirla un rato y seguir como íbamos. Si querés saber cómo termina la rebelión de los gobernadores, que te lean la borra del café. Si no hubiera petróleo y gas, lo chubutense sería una pistolita de agua, una anécdota, como La Rioja. Por favor aflojen, lobbearon las petroleras y cámaras, "no arruinen el presente y futuro de un sector que funciona". "No podemos hacer nada, sólo Javier, Karina y Nicolás deciden". El ascensor de Nacho Torres quedó atrapado entre pisos. Dicen que si no se ponen duros, los caciques peronistas de Trelew, Madryn y Comodoro se los llevan puestos.

Me llegó un hilo viral: Por qué "la gente" (categoría acudida porque "pueblo" suena a nac&pop y "público" o "sociedad" es léxico de consultores y empresarios) viene aguantando sin estallidos un ajuste fenomenal en sus bolsillos que no es lo que se le prometió en campaña. Explicación del posteo: "el balotaje que ganó Milei comenzó el 20 de marzo 2020", cuando nos encerraron y reconfiguraron nuestras vidas desde la placidez del #quedateencasa que terminó en un larguísimo #pijamaparty de los pendeviejos gobernantes y su aparato de masas, o de massas, que hacía yoga at home y cobraba el 1º de mes mientras el país galgueaba.

Volvamos a este verano. Pasan los días y el gobierno inexperto y temerario que llegó sin RR.HH suficientes, todavía no puede llenar todos los casilleros de la burocracia. Infraestructura desapareció, sin un mango para qué vivir. "Estoy rodeado de topos", me dice un alto funcionario amigo. Ya le pasó a Macri con la burocracia heredada, que filtra a las usinas peronistas hasta el café que se toman los gorilas usurpadores. Para eso no hay vacunas

Para regocijo del arco No Ká, a dos meses largos de esta excursión libertaria, el Estado es una Babel pero va deschavando, gota a gota, corrupciones encontradas. Una buena estrategia: a este ritmo tenemos stocks de chanchullos a develar hasta 2074, cuando seremos Irlanda.

Pero el problema de 20.000.000 de argentinos es cómo sobrevivir. La quimioterapia contra el cáncer de la corrupción estaría funcionando, el paciente está todavía muy débil, pero en cualquier momento sale a correr. Ministro Pum repite que bajó el déficit, hay más reservas y en breve hasta podríamos dolarizarnos. Detrás de cámaras, hay una danza fascinante de negocios de bancos, fondos y bonos. El peronismo de hoy ya volvió de las playas y después de los gondolazos y licuaciones de LLA, se muestra valiente para la sacrificarse por la redención de todes. Funciona la supresión de la memoria reciente. Dios habría creado el mundo cruel el 10 de diciembre pasado. Antes era pura Nirvana y vivíamos en plenitud.

Hay que destronar a "estos ñatos que son una murga", dicen sindicalistas gordos y flacos, felices por sus huelgas escalonadas. "La motosierra en el poder es fruto del engaño y la autodestrucción, una trampa en que cayó nuestro pueblo maravilloso", juran y perjuran.

Dice Caputo que le llueven propuestas de gringos para invertir en la nueva Argentina occidental y judeocristiana. Marche la novela rosa en Pdf, en la que no hay inflación, todo funciona, "la gente" está recién bañada, luce gentil y educada, el labrador labra, el pescador pesca y el fernet riega las calles. Hay reforma laboral, bajan los impuestos, y nos sale soja, maíz, trigo, oro, cobre, litio, petróleo y gas por los oídos.

-Jefe, disculpe, ¿voy bien por aquí para Irlanda 2074?