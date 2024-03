Putin, Ucrania y la muerte de Navalny

Alexei Navalny murió el 16 de febrero en una cárcel de Yamalo-Nenets, en el Ártico ruso, donde estaba preso desde 2021, de "muerte súbita tras un paseo". Con una temperatura de 30° bajo cero, según el servicio penitenciario. El abogado de 47 años era el más férreo opositor de Vladimir Putin. Se erigió desde hace unos años en símbolo de resistencia y de lucha por la libertad. Los gobiernos e instituciones de Europa y de Estados Unidos responsabilizan a Putin. También sus familiares, abogado y equipo.

Las reacciones han sido elocuentes y reflejan, de algún modo, la perplejidad ante el autócrata que no conoce límites o que se sabe impune. Por un lado, las imágenes de Yulia Navalnaya, la esposa desgarrada por el dolor, pero no derrotada, impoluta, digna y altiva ante la desgracia, sin ánimo de rendición ante la arbitrariedad del poder; por el otro, decenas de ciudadanos anónimos rindiendo homenaje y mostrando hondo pesar y desamparo en sus rostros, siendo reprimidos por las autoridades. Todo ello a pocos días de unas elecciones sin oposición.

Carel de Rooy, ex representante de UNICEF en Rusia y países de Asia, África y las Américas, y Mario Ojeda Revah, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, analizan la actual coyuntura rusa, atravesada por los dos años de la invasión rusa a Ucrania, y los confusos eventos que rodean la muerte del opositor Alexei Navalny, así como las consecuencias internas y los efectos y respuestas a nivel internacional.

"Rusia viene viviendo tiempos complejos y la invasión a Ucrania, en febrero de 2022, complicó aún más ese contexto que ya era difícil -afrima De Rooy - Hay que recordar que en 1989 hubo un acuerdo verbal entre Mikhail Gorbachev y el secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, que consistió en que al desmoronarse la Unión Soviética los países del Pacto de Varsovia no serían tomados por la OTAN con excepción de Alemania Oriental. Este fue un acuerdo tácito verbal. Jamás se puso en letra (papel). Infelizmente la OTAN avanzó rápidamente en dos o tres etapas distintas sobre todos los países del ex Pacto de Varsovia. Esto irritó muchísimo al gobierno ruso y a Putin, especialmente cuando llega la cuestión de Ucrania, para ellos esto fue el límite. Las cosas venían complicándose hace mucho tiempo. Esto no justifica la terrible invasión que Rusia hizo a Ucrania, pero la explica", agrega.

Carel de Rooy no muestra optimismo sobre el desenlace de la guerra: "Hay una fatiga de los gobiernos europeos, está el riesgo del regreso de Trump y con él el eventual cese de la ayuda a Ucrania. Adicionalmente, Rusia tiene mucha más población y, en consecuencia, mayor capacidad de movilizar más gente que Ucrania para la guerra". Por otra parte, Rusia tiene prisa; su economía se ha visto muy afectada. Desde el 2022, unas mil empresas occidentales y hay por lo menos 700 mil expertos muy cualificados que emigraron a buscar trabajo a otra parte. Adicionalmente, otras 700 mil personas fueron convocadas para la guerra y, aunque no sean cualificadas, son mano de obra, todo eso pesa sobre la economía.

Crímenes políticos

Respecto a Navalny, esto también es histórico. "En 2006, yo todavía vivía en Rusia, la periodista Anna Politkovskaya, muy militante contra las acciones del Estado ruso en Chechenia, murió (fue asesinada) y después de ella hubo aproximadamente ocho casos adicionales si incluimos la muerte de Navalny. No podemos, sin información adicional, hacer acusaciones, pero hay muchísimas preguntas que necesitan respuesta en este caso. Navalny era un abogado muy joven, pero venía protestando desde hace tiempo por elecciones que denunciaba como fraudulentas en la Duma (Cámara Baja de la Asamblea Legislativa). En 2020, cuando cambió la Constitución y se extendió la posibilidad de Putin para reelegirse hasta 2036, Navalny lideró protestas muy fuertes. También investigó las empresas del Estado y sus accionistas. Descubrió que había oligarcas muy próximos a Putin, muy ricos, con una riqueza que no era explicable con los ingresos que recibían como funcionarios del Estado ruso. Todo esto lo puso en una situación muy compleja en relación con el Estado ruso. Esta es la consecuencia de actos que vienen de hace mucho tiempo. Es muy triste que cualquiera que se opone a Putin infelizmente termine de esta forma. La muerte de Navalny y el hecho de que este hombre estuviera en una cárcel en Siberia muestra una debilidad del gobierno ruso. No tener oposición, no permitir la oposición, es una muestra de debilidad", concluye el experto holandés desde Lisboa.

El poder sin escrúpulos

Mario Ojeda Revah dice que Putin ha mostrado su completa falta de escrúpulos para perpetuarse en el poder hasta 2036. "Acude a los métodos más descarnados e inescrupulosos. Recordemos cómo murió recientemente el líder del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, en un supuesto accidente aéreo, lo que pudo ser ocasionado por los Servicios Secretos de Putin. La versión de que Navalny murió en prisión por su estado de salud precario es poco creíble y, en todo caso, si su estado de salud era precario, es porque las condiciones de su prisión eran severas, más que severas eran terribles. Todo apunta a un asesinato de Estado. A un acto intimidatorio para disuadir a otros que intenten oponerse a los designios de Vladimir Putin, que aspira a perpetuarse en el poder. De hecho, la oposición rusa se queda sin un liderazgo viable y sin un proyecto político alternativo, al menos por ahora. Esta muerte generó manifestaciones de descontento y homenajes espontáneos a Navalny, en Moscú y en otras ciudades, que fueron rápida y violentamente reprimidas por las fuerzas policiacas del Estado ruso. Externamente ha generado el repudio casi unánime en las cancillerías y gobiernos europeos", puntualiza.

El profesor mexicano espera que América Latina se desmarque de la autocracia rusa y que deje de permear una imagen distorsionada de Rusia, heredera de la Unión Soviética, "como si la Unión Soviética hubiera sido un modelo de progresismo que no lo fue". "Esta cleptocracia, este capitalismo de amigos, esta tiranía que ha impuesto Putin por ya casi un cuarto de siglo debe dejar de ser vista en América Latina como un modelo alternativo a la democracia liberal".

Para Ojeda Revah, transcurridos dos años de la invasión rusa, "el mundo contempla con sorpresa cómo Ucrania ha resistido este embate de manera bastante exitosa. No solo ha logrado contener los avances de la que parecía una ofensiva imparable que iba a acabar anexionando ese país y no solo no lo han logrado, sino que incluso ha habido contraofensivas exitosas de Ucrania, que ha logrado atacar la flota rusa en el Mar Negro; también en Crimea ha atacado objetivos y en la propia Moscú", explica.

"Ucrania ha demostrado una resistencia valiente, una audacia y una capacidad de respuesta que nadie hubiera esperado hace dos años. La Unión Europea le ha brindado todo el auxilio posible. El temor, la espada de Damocles que pende, es que un posible triunfo de Donald Trump pueda significar el fin de la ayuda estadounidense, lo cual comprometería seriamente la viabilidad de la resistencia ucraniana en este conflicto. Entre tanto, Europa ha acelerado las ayudas. En Estados Unidos apenas pasó en el Senado, pero se espera una oposición republicana más férrea en la Cámara de Representantes, lo que pone duda que los ucranianos puedan mantener esta resistencia".

Complicidad en nuestra región

El académico de la UNAM es muy crítico del papel de América Latina frente a Ucrania: "Muy lamentables los gobiernos latinoamericanos respecto a Ucrania, primero, y luego sobre Navalny. Lula consideró que no hay que 'apresurarse' a calificar la muerte de Navalny como un crimen de Estado. Se posiciona a favor de Putin. Uno entiende que la pertenencia de Brasil a los BRICS dificulta una condena de Rusia, pero Brasil e India son democracias. China y Rusia no lo son, entonces Brasil debería hacer valer ese papel. La muerte viene de manera muy cercana a los comicios rusos, que van a ser una completa farsa porque Putin va virtualmente solo. El presidente Gustavo Petro, de Colombia, también ha sido lamentable en sus declaraciones. Y el presidente mexicano Manuel López Obrador, en una entrevista con la corresponsal de Rusia Today, muy difundida, ha enviado un mensaje de que la muerte de Navalny le tiene sin cuidado y su adhesión a Rusia es completa. La cantidad de espías que Rusia tiene empotrados en la embajada rusa de México es mayor comparativamente que en cualquier otro lugar del mundo. En Ciudad de México, Rusia Today se anuncia en las estaciones de metro bus, en el metro, con bombo y platillo, cuando este medio está prácticamente prohibido en Europa". Para el profesor esta agencia distorsiona las noticias, trata de influir los procesos electorales en países democráticos y, de hecho, busca hacerlo en las elecciones mexicanas del próximo junio.

* Clara Riveros es autora de Sexo, pudor y poder. Debates del siglo XXI en el norte de África (Alhulia, 2021) y Autocracia, democracia y constantes vitales en el reino magrebí (Alhulia, 2023)