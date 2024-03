Ahora ponen la mira en los planes sociales para extranjeros

Tras establecer el cobro en Salta de la atención médica a extranjeros no residentes, el gobernador Gustavo Sáenz planteó que la ANSeS también debería analizar y realizar un relevamiento de la cantidad de extranjeros -muchos con doble residencia- que cobran asignación universal por hijo y distintos planes sociales. "No hay que olvidar que acá se hace una cuadra y ya se cruzó el país. Y podemos ver en los cajeros de las fronteras las filas de extranjeros cobrando estos beneficios cuando tenemos jubilados que cobran la mínima, están pasando hambre y no tienen para comprarse los remedios", describió en diálogo con un canal de televisión de Buenos Aires.