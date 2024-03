Alfredo Olmedo desmintió versiones sobre su reemplazo

Alfredo Olmedo aseguró a El Tribuno que sigue al frente de la presidencia del Parlasur. Ayer, en algunos medios nacionales se informó que había sido desplazado tras una presentación que hicieron integrantes de la delegación argentina. Sobre el tema, el Parlamento del Mercosur emitió un comunicado y negó que el salteño haya dejado sus funciones. Olmedo comentó que un grupo de 25 asesores argentinos presentaron una nota para que deje de ser el jefe de la delegación. Aclaró que tal cargo no existe, y que es presidente de todo el Parlasur.

El legislador comentó que el reclamo de esos trabajadores se originó porque ordenó que no se les pegue el sueldo ya que no se habían presentado a trabajar en Uruguay. "Día no trabajado, día no pagado", afirmó el salteño. Luego, esos asesores le solicitaron una reunión y olmedo los citó en la sede de la Cancillería, pero ellos se negaron y querían que el encuentro sea en una confitería.

"Se acabó la etapa de la corrupción, de la negociación en el café. Yo pedí que nos reunamos en espacios institucionales, como corresponde", afirmó Olmedo. Entonces, los delegados presentaron una nota ante la mesa directiva del Parlasur y expusieron la "pérdida absoluta de confianza en el desempeño de las funciones, la extralimitación de sus facultades al haber incumplido la voluntad consensuada de los parlamentarios respecto a la integración de las comisiones y la falta de respeto con sus pares nacionales". "Yo estoy ad honorem en el cargo, uso mi vehículo para viajar, no pido que me devuelvan viáticos. Se terminó el tiempo de los ensobrados, ahora hay orden, trabajo", enfatizó Olmedo. Tras confirmar que sigue en su cargo en el Parlasur destacó: "anunciamos que la próxima sesión plenaria, convocada para el próximo lunes 18, se desarrollará bajo su presidencia".