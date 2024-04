"Hay gente que no valora este trabajo, cuando tenemos a nuestro cuidado la vida"

El comentario llegó de compañeros de trabajo, de conocidos, de parientes. Sin embargo, Andrea como cientos de enfermeros, es de las personas que está al lado de sus pacientes. Que asiste, que acompaña, que escucha y que sufre más de una vez en silencio, por no podido hacer más. En su encuentro con El Tribuno, Andrea Arancibia contó los detalles de su trabajo, y los momentos que le quedaron en la memoria para siempre.

Andrea, ¿hace cuánto sos enfermera y cómo elegiste esta carrera?

Me desempeño en el área de Neonatología hace 21 años. Siempre me gustó lo que es el cuidado integral de la atención y la salud. Y cuando egresé de la secundaria decidí hacer enfermería porque me gustaba. Si bien a veces no sabés el alcance de tu profesión, con el tiempo comenzás a saber qué campo abarca, su totalidad y te vas enamorando más de lo que hacés. Vas aprendiendo más y a elegí la orientación neonatal. Siempre trabaje con materno infancia y sé todo lo que está relacionado con pediatría, pero cuando pase a hacer lo que es el área específica de Neonatología, me dí cuenta que era lo mio.

Y en estos 21 años deben haber pasado cientos de historias, no sé cuántos pacientes...

La verdad que una es una experiencia muy linda, yo tengo muy buenos recuerdos, recuerdos muy tristes también, porque la profesión misma nos va involucrando con familia. Te va permitiendo conocer diferentes realidades de nuestra sociedad, te compromete con la atención también de estos bebés que son tan chiquitos, que tienen tanta necesidad. Si bien hoy en día, nosotros contamos con tecnologías que apoyan todo lo que es el cuidado clínico; la mano, la calidad humana de la asistencia que brinda el personal de enfermería -que tiene que estar pendiente las 24 horas al lado del paciente-es totalmente diferente a cualquier otra profesión. La enfermería tiene varios caminos. Siempre le digo a las chicas que pasan o hacen residencias de enfermería o estudiantes que van y pasan por el servicio, que nosotros tenemos que ver eso: la calidad humana,

La llegada de la tecnología y la formación. ¿Cómo fue cambiando a lo largo de estos 20 años el trabajo?

Bueno, nosotros en el servicio como en todos lados, van evolucionando. Se van incorporando muchas tecnologías en donde el personal debe estar capacitado, debe tener una una capacitación continua para poder enfrentar esto. Pero lo que yo resguardo mucho son los profesores o grandes maestros que uno siempre siguió. Uno de estos casos es un médico muy reconocido, en la parte neonatal, que fue que es el doctor Mario del Barco, que siempre apoyó enfermería. También tengo colegas enfermeras que nos han acompañado en nuestra profesión y nosotros partimos de esto no, qué sucedía antes. Ellos vienen de donde era el hospital Del Milagro viejo, que ahí surge la Maternidad vieja y ahí surge el Servicio de Neonatología.

Es un trabajo duro y poco reconocido…

El grupo de profesionales de enfermería -muchas veces- no está reconocido socialmente, y esto no solo sucede en Salta sino en todos lados. Tengo la suerte de compartir un grupo a nivel nacional, porque hago docencia y me relaciono con un grupo de otras provincias y la verdad es que es lamentable ver que muchas veces el personal de enfermería no es reconocido. El equipo de salud es multidisciplinario, vos tenés profesionales médicos, la interconsulta en la totalidad de la atención del paciente en mi caso es neonatal, en otro será adultos, pediatría, pero es importante trabajarlo como equipo.

¿Cuesta mucho capacitarse?

Desde lo que es lo salarial nos cuesta muchísimo. Desde lo que es el compromiso profesional también, porque si vos querés estudiar, si querés seguir haciendo capacitaciones, vos tenés que poner mucho de vos -en lo cuando económico y en tiempo- porque también dejas tiempo de tu familia para poder ir a estudiar, para hacer una especialidad, hacer un posgrado, que eso en sí le sirve a la atención integral que vos puedas brindar al paciente.

Enfermería es ese personal que "pone el cuerpo", es el que está constantemente al lado del paciente…

La neonatología es es un servicio que demanda de mucha empatía. Porque no tan solo vas a tener la parte clínica, sino también la parte humana. El Servicio de Neonatología recibe recién nacidos que pueden ser a términos y que están con alguna patología asociada, por ejemplo: dificultades respiratorias que nos pueden respirar o pueden ser pacientes que tienen alguna cardiopatía o mala formaciones congénitas. Pero tenemos esa población que son los prematuros -y cuando nosotros hablamos de prematuros son aquellos recién nacidos que han nacido antes de tiempo, antes de las 37 semanas de edad gestacional. En esos vos tenés una gran tarea, porque tenés al paciente que puede pesar hasta 500 o 600 gramos. Entonces imagínate todo el impacto con la familia. La verdad que se ve mucho sufrimiento.

Una reflexión por el día del Trabajador ...

Es una fecha muy especial para lo que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad. Sé que económicamente estamos todos complicados, hubieron muchos recortes en salud, educación y todo lo que que significa y todos sabemos, pero bueno transmitir esto: ser agradecida agradecida porque tengo un trabajo y transmitir lo importante que es valorar lo que tenemos lo que podemos hacer por otras personas. Como le digo a mis hijas, el estudio siempre va a ser nuestra herramienta, nos da independencia y creo que nosotros podemos lograr mejorar algunas situaciones.