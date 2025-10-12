¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
12 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Violencia escolar
avistamiento de aves
mica viciconte
minera trans
las mejores canciones del siglo
Clima Salta
alerta sofía
Violencia escolar
avistamiento de aves
mica viciconte
minera trans
las mejores canciones del siglo
Clima Salta
alerta sofía

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1475.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Tecnología

¿Cuánto vale un smart TV gigante en el Falabella de Santiago de Chile y cuánto cuesta el mismo en Argentina?

Los argentinos vuelven a mirar al país vecino para comprar tecnología. Un TV de 85“ que acá sale casi $15.000.000, allá se consigue por menos de un tercio.
Domingo, 12 de octubre de 2025 13:46
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El fin de semana largo y un tipo de cambio que vuelve a ser favorable reactivaron un clásico argentino: el turismo de compras en Chile. Con una brecha de precios que llega a ser de dos a uno o incluso tres a uno, la tecnología, y en especial los televisores de alta gama, vuelven a ser el principal imán para quienes deciden cruzar la cordillera. 

Un relevamiento comparativo entre las cadenas Falabella en Chile y Frávega en Argentina deja en evidencia las enormes diferencias. Tomando una cotización de 1 peso chileno igual a 1,50 pesos argentinos, los precios en el país trasandino resultan considerablemente más bajos, incluso sumando los impuestos de importación.

Diferencias de precios que sorprenden

La comparación de modelos similares o idénticos muestra la magnitud del ahorro que pueden conseguir los argentinos:

  • Gigante de 85 pulgadas 8K: 
    • El televisor Samsung de 85" 8K (QN85QN900FGX) se vende en Argentina a $14.999.999. 
    • Un modelo muy similar, el Samsung Neo QLED de 85" (QN85QN90DAGXZS), se consigue en Falabella Chile a $3.099.990 chilenos. 
    • Al cambio, esto representa unos $4.650.000 argentinos, es decir, menos de un tercio de su valor en Argentina.
  • OLED de 77 pulgadas: 
    • Un Smart TV LG OLED de 77 pulgadas (OLED77C3PSA) se vende en Argentina a $8.178.999. 
    • El mismo modelo, pero de una generación más nueva (C5), se encuentra en Falabella Chile a $1.779.990 chilenos, lo que equivale a unos $2.670.000 argentinos.
  • El más grande, de 100 pulgadas: 
    • En Argentina, un Smart TV Hisense de 100" (100U8KB) cuesta $9.999.999. 
    • En Chile, un modelo de la misma marca y tamaño (100Q7QG) se ofrece a $1.499.990 chilenos, es decir, unos $2.250.000 argentinos, casi cuatro veces menos.
  • Gama media-alta de 65 pulgadas: 
    • Un Smart TV LG OLED de 65" (OLED65B5PSA) en Chile cuesta $1.099.990 chilenos (aproximadamente $1.650.000 argentinos). 
    • En Argentina, modelos de la misma tecnología y marca, aunque no exactamente el mismo, no bajan de los 4 o 5 millones de pesos.

Ofertas y descuentos agresivos

Además de los precios base más bajos, las tiendas chilenas como Falabella tientan a los compradores con descuentos muy agresivos que van del 30% al 61% OFF, una estrategia poco común en el mercado argentino actual para productos de esta gama.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD