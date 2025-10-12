¿Cuánto vale un smart TV gigante en el Falabella de Santiago de Chile y cuánto cuesta el mismo en Argentina?

inicia sesión o regístrate.
El fin de semana largo y un tipo de cambio que vuelve a ser favorable reactivaron un clásico argentino: el turismo de compras en Chile. Con una brecha de precios que llega a ser de dos a uno o incluso tres a uno, la tecnología, y en especial los televisores de alta gama, vuelven a ser el principal imán para quienes deciden cruzar la cordillera.
Un relevamiento comparativo entre las cadenas Falabella en Chile y Frávega en Argentina deja en evidencia las enormes diferencias. Tomando una cotización de 1 peso chileno igual a 1,50 pesos argentinos, los precios en el país trasandino resultan considerablemente más bajos, incluso sumando los impuestos de importación.
Diferencias de precios que sorprenden
La comparación de modelos similares o idénticos muestra la magnitud del ahorro que pueden conseguir los argentinos:
- Gigante de 85 pulgadas 8K:
- El televisor Samsung de 85" 8K (QN85QN900FGX) se vende en Argentina a $14.999.999.
- Un modelo muy similar, el Samsung Neo QLED de 85" (QN85QN90DAGXZS), se consigue en Falabella Chile a $3.099.990 chilenos.
- Al cambio, esto representa unos $4.650.000 argentinos, es decir, menos de un tercio de su valor en Argentina.
- OLED de 77 pulgadas:
- Un Smart TV LG OLED de 77 pulgadas (OLED77C3PSA) se vende en Argentina a $8.178.999.
- El mismo modelo, pero de una generación más nueva (C5), se encuentra en Falabella Chile a $1.779.990 chilenos, lo que equivale a unos $2.670.000 argentinos.
- El más grande, de 100 pulgadas:
- En Argentina, un Smart TV Hisense de 100" (100U8KB) cuesta $9.999.999.
- En Chile, un modelo de la misma marca y tamaño (100Q7QG) se ofrece a $1.499.990 chilenos, es decir, unos $2.250.000 argentinos, casi cuatro veces menos.
- Gama media-alta de 65 pulgadas:
- Un Smart TV LG OLED de 65" (OLED65B5PSA) en Chile cuesta $1.099.990 chilenos (aproximadamente $1.650.000 argentinos).
- En Argentina, modelos de la misma tecnología y marca, aunque no exactamente el mismo, no bajan de los 4 o 5 millones de pesos.
Ofertas y descuentos agresivos
Además de los precios base más bajos, las tiendas chilenas como Falabella tientan a los compradores con descuentos muy agresivos que van del 30% al 61% OFF, una estrategia poco común en el mercado argentino actual para productos de esta gama.