UCASAL estrecha lazos con China por una minería sostenible en Salta

La expansión y el acelerado crecimiento de la actividad minera en la provincia de Salta demandan una mayor participación de las instituciones, empresas, gobiernos y otros organismos de la sociedad. Cada uno, desde su lugar, puede colaborar para garantizar un desarrollo responsable y sostenible, así como para preservar y manejar adecuadamente los recursos naturales.

La Universidad Católica de Salta, como Institución que lidera el terreno de la educación, la investigación y los desarrollos tecnológicos, asume junto al país asiático un nuevo desafío para promover la minería sostenible en la provincia: la implementación de un Centro Conjunto de Investigación de Recursos Minerales y Desarrollo Eficiente entre China y Argentina.

La iniciativa es impulsada por una colaboración entre UCASAL, la Universidad China de Minería y Tecnología (China University of Mining and Technology), el Municipio de Shenzhen, y Sunwoda Electronic Co.

El propósito del centro es realizar investigaciones conjuntas en el ámbito de la tecnología, la exploración de recursos minerales, el procesamiento de minerales, la remediación de suelos, y la ingeniería de materiales a partir de recursos minerales. Este acuerdo busca fomentar el desarrollo sostenible de la minería en Salta, utilizando tecnologías innovadoras y avanzadas para mejorar la eficiencia y la seguridad en la explotación de recursos naturales.

La relación entre UCASAL y Sunwoda, la empresa pionera en la industria de baterías de litio con más de 20 años de experiencia, comenzó en diciembre de 2022, cuando ambas partes establecieron una alianza de cooperación, investigación y desarrollo. Desde entonces, la compañía líder en el campo analizó las posibilidades de colaboración y donó recientemente equipos a UCASAL para crear el laboratorio.

El centro estará integrado por investigadores de UCASAL, quienes recibirán asistencia y trabajarán de manera colaborativa con investigadores de la Universidad China de Minería y Tecnología. Además, el mismo formará parte de una red de tres laboratorios, uno en UCASAL y dos en China, que permitirán obtener conocimientos fundamentales para fortalecer y apostar a la minería sostenible en Salta, prestar servicios tecnológicos de alto nivel, y así contribuir también a un desarrollo eficiente de los recursos minerales.

El Vicepresidente de Sunwoda Electronic Co, la empresa que concedió los equipos, habló sobre la necesidad de crear un laboratorio de alto nivel con un centro de capacitación de talentos en su interior, para garantizar un desarrollo verde y eficiente del litio.

“Esperamos que, a través de esta plataforma de colaboración, podamos explotar e impulsar el desarrollo sostenible, la construcción de un sistema energético verde y de bajo costo. Hoy marcamos el comienzo de una amistosa colaboración entre nosotros. A futuro, ampliaremos la cooperación en otros campos. Deseo que sea exitosa y fructífera”, remarcó Liang Rui.

“Lo que más nos motiva es saber que, al donar equipos, los progresos se basarán en la innovación tecnológica. Sabemos que el litio y el cobre son recursos muy importantes para la industria de las baterías y queremos tener más recursos disponibles y tecnología más avanzada para aumentar la eficiencia y calidad de nuestros productos”, agregó el representante de Sunwoda Electronic Co.

La firma del acuerdo se llevó a cabo el pasado 29 de abril, en la Sala de Vicerrectorado de UCASAL. En la reunión participaron el Rector de la Universidad Católica de Salta, Mg. Ing. Rodolfo Gallo Cornejo, el Vicerrector de Investigación y Desarrollo, Mg. Lic. Daniel Sánchez Fernández, el Secretario de Planeamiento, Ing. Mario Ochoa, y representantes de Internacionalización. Por parte de China, la comitiva estuvo encabezada por embajadores de la China University of Mining and Technology, el Municipio de Shenzhen, y Sunwoda Electronic Co.

Gracias a esta iniciativa colaborativa, Salta y China podrán enlazarse a nivel científico, académico, económico y cultural.

