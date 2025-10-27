VIDEO: "Milei gana. Él ya está festejando", así lo anticipó la tarotista Natalia Lorena

El significado de las cartas, los oráculos, los números que tienen fuerza y una realizada aplastante.

Creer o reventar dicen por ahí, pero lo cierto es que el pasado viernes 24 de octubre, Lorena Natalia visitó a El Tribuno para mostrarnos cómo es una tirada de tarot, cuáles son los distintos oráculos que existen y cómo hay que cuidar el momento de una lectura de cartas.

En aquel momento, aprovechamos la previa electoral para preguntar al tarot, cómo estaba el país, qué se podía esperar para la Argentina y se hizo una tirada específica para el presidente Javier Milei. Más allá de los que decía las encuentas, esto fue lo que nos dijo Lorena.