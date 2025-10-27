PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13°
27 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Elecciones legislativas nacionales 2025
Elecciones legislativas nacionales 2025
Elecciones 2025
Wall Street
Elecciones legislativas nacionales 2025
Rescate en el Cerro Pacuy
Armas de fuego secuestradas
triunfo de LLA
tarot
Elecciones legislativas nacionales 2025
Elecciones legislativas nacionales 2025
Elecciones 2025
Wall Street
Elecciones legislativas nacionales 2025
Rescate en el Cerro Pacuy
Armas de fuego secuestradas
triunfo de LLA
tarot

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR BLUE

$1525.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Vida y Tendencia

VIDEO: "Milei gana. Él ya está festejando", así lo anticipó la tarotista Natalia Lorena

El pasado viernes 24 de octubre, la tarotista Natalia Lorena visitó El Tribuno, para hablar del significado de la cartas de tarot, y aprovechando el momento electoral que se vivía, hizo una tirada electoral. Las cartas hablaron.
Lunes, 27 de octubre de 2025 08:34
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El significado de las cartas, los oráculos, los números que tienen fuerza y una realizada aplastante. 

Notas Relacionadas

Creer o reventar dicen por ahí, pero lo cierto es que el pasado viernes 24 de octubre, Lorena Natalia visitó a El Tribuno para mostrarnos cómo es una tirada de tarot, cuáles son los distintos oráculos que existen y cómo hay que cuidar el momento de una lectura de cartas. 

En aquel momento, aprovechamos la previa electoral para preguntar al tarot, cómo estaba el país, qué se podía esperar para la Argentina y se hizo una tirada específica para el presidente Javier Milei. Más allá de los que decía las encuentas, esto fue lo que nos dijo Lorena. 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD