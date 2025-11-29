El MAC inaugura sus últimas muestras del año

El Museo de Arte Contemporáneo de Salta cierra su programación anual con la inauguración de dos nuevas muestras que celebran la diversidad de lenguajes y miradas del arte contemporáneo. Las mismas estarán disponibles al público durante los meses de diciembre, enero y febrero. Las visitas a Zuviría 90, se pueden realizar de martes a domingo, 10 a 20 horas. lunes cerrado.

El MAC presenta "La deriva de los continentes", la nueva exposición del destacado artista argentino Andrés Waissman, con curaduría de Carlos Gutiérrez. La apertura tendrá lugar el viernes 5 de diciembre a las 20, y será la última inauguración del año, marcando un cierre significativo para la programación artística del museo.

La muestra reúne una selección de obras realizadas en los últimos veinte años, en las que Waissman vuelve sobre algunas de sus preocupaciones centrales: la tensión entre lo social y lo íntimo, la fragilidad del presente y la persistencia de imágenes que emergen de manera inesperada.

Gutiérrez propone una lectura que repara en la capacidad del artista para construir escenarios donde lo real y lo incierto conviven, revelando "engendramientos simultáneos" que conforman una suerte de tejido temporal. A través de pinturas, esculturas y series históricas -como Barahundas (2005), Postpaisajes (2015), La isla de los pájaros (2022), Imágenes para una plaza (2025), Monolitos (2023) y Hay afuera de acá (2025)-, la exposición despliega un lenguaje estético que se sostiene entre la ruina, la evanescencia y la potencia de la materia.

Waissman combina tintas, virutas, óleos, telgopor, vidrio y cerámica para construir obras que se inscriben en un registro antimonumental, donde lo artificial se declara sin reservas. Sus piezas sugieren territorios en transformación, paisajes que se abren desde la mancha y figuras que oscilan entre lo humano y lo monstruoso. La muestra invita a pensar la posibilidad de que un lugar sea muchos al mismo tiempo, y que la incertidumbre sea también una forma de percepción.

El proyecto recupera la trayectoria del artista -sus cincuenta años de producción, enseñanza y participación activa en el campo cultural argentino- y sitúa su obra en el marco de las preguntas contemporáneas sobre cómo habitamos, construimos y narramos nuestro presente.

Andrés Waissman (Buenos Aires, 1955), artista visual, formado en talleres independientes, comenzó a exponer a mediados de los años 70, realizando sus primeras muestras individuales en la Galería Lirolay en 1973 y 1977, respectivamente. En 1974 vivió en Barcelona y trabajó en el taller de Augusto Torres y en 1978 con Antonio Seguí en París. En 1984 se radica en San Francisco, Estados Unidos y desarrolla una importante carrera internacional exponiendo en diferentes galerías y museos de Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Portland, Dallas, Miami y diversas ciudades de Europa. En 1992 regresa a Buenos Aires, donde retoma la enseñanza.

En 2005 se publicó el libro Waissman (un artista peregrino) y en 2010 se presentó en Malba el documental Waissman, de Eduardo Montes Bradley realizado para la cadena PBS de Estados Unidos. Su obra forma parte de importantes colecciones privadas e institucionales como: University of Essex Collection of Latin American Art, (Ueclaa) Reino Unido; MoLaa, Museum of Latin American Art, California; Jack Blanton Museum of Art, The University of Texas; The Magnes Collection of Jewish Art and Life, Berkeley, California; Galleria Civica d'arte Contemporanea F. Pizzo, Palazzo Spano Burgio, Marsala, Italia; Muntref, Buenos Aires; Museo Castagnino- MACRO, Rosario; Museo de Arte Contemporáneo de Mendoza; Colección Universidad Di Tella, Buenos Aires; Colección Uade, Buenos Aires; Colección Museo Killka, Mendoza; Colección Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, entre otras.

Vive y trabaja en La Nave, su casa-taller en Escobar, Buenos Aires en donde también dirige talleres de análisis y clínica de obra y maneja un programa de residencias.

Abastracción y geometría

El Museo de Arte Contemporáneo inaugurará también "Abstracción y Geometría - Colección MAC", una muestra colectiva que propone una mirada renovada sobre la colección del MAC a partir de obras de artistas contemporáneos y referentes destacados de la escena visual actual. La exhibición reúne piezas que exploran la potencia de la forma, el color y el orden, articulando distintos enfoques dentro de la abstracción y el pensamiento geométrico.

La propuesta invita a recorrer un conjunto de trabajos que dialogan entre sí desde múltiples generaciones y sensibilidades estéticas con artistas locales y nacionales que conforman un panorama diverso que pone en valor la vitalidad de estos lenguajes dentro del arte contemporáneo. En este recorte, la abstracción deja de ser un capítulo histórico para convertirse en un territorio vivo, en constante expansión y resignificación.

"Abstracción y Geometría" se presenta así como un espacio de relectura, de puesta en valor y de encuentro entre generaciones de creadores que, desde distintas perspectivas, vuelven visible la potencia renovada de lo esencial.