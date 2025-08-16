Símbolos Reiki: Descubre los 5 más importantes y sus beneficios

El reiki es una práctica de origen japonés que se basa en la imposición de manos, pero también se puede practicar a nivel mental y espiritual. Dentro de esta disciplina tienen mucho poder los símbolos. Es muy interesante ver cómo los símbolos tengan cada uno orígenes diferentes, y como el reiki esté contaminado por una pluralidad de antiguas religiones orientales. Pero, ¿cuáles son los símbolos del reiki? Los símbolos del reiki fundamentales en la práctica son:

Cho ku rei: es el símbolo de la energía física, su origen se encuentra en el shugendô y el sintoísmo.

Sei hei ki: es el símbolo de las emociones que afectan el alma. Es de origen budista

Hon sha ze sho nen: es el símbolo que se usa para la técnica reiki a la distancia tanto física como temporal. Tiene su origen en el taoísmo.

Dai ko myo: este es el símbolo del maestro reiki y encuentra su origen en el budismo

Raku: este símbolo representa la iluminación.

Los cuatro primeros símbolos se usan durante la práctica. En casa, el Raku solo se usa en ceremonias especiales, para dar solemnidad (primer contacto reiki, iniciación). Las personas que hacen reiki transpersonal tienen que aprender los símbolos, imprescindibles para la práctica.

¿Qué son los símbolos reiki?

Los símbolos reiki son una representación del conocimiento que se va sedimentando dentro de nosotros mismos durante el camino espiritual de la práctica. Podemos visualizar estos símbolos como una clave de acceso para la energía. Son la herramienta para interpretar los cambios y las experiencias que vivimos gracias a la práctica reiki.

Los símbolos reiki tienen un potencial inmenso que el practicante tiene que aprender a activar. ¿Cómo hacer para aprender a trabajar con los símbolos y activar su fuerza? Se trata de un trabajo cotidiano, que requiere mucha concentración, constancia, meditación. Es la única manera de conseguir incorporar los símbolos en nuestra vida y sacarles partido durante la práctica reiki. Tenemos que practicar tanto la parte de estudio como la de meditación. Estudiar los textos, los símbolos, buscar la relación con la esencia más pura y más profunda de cada uno de ellos.

Los principales símbolos del reiki

Como explicamos anteriormente, los símbolos principales del reiki son cinco, entre ellos los símbolos reiki maestría. Para que el reiki sea eficaz, hay que aprender a activar los símbolos, conocer sus características principales, su significado y cómo se pueden aplicar en la práctica.

1. Cho ku rei

Símbolo de la energía física. Tiene la función de incrementar la energía. Durante la práctica, podemos visualizarlo o dibujarlo para amplificar el efecto del reiki. Para que sea todavía más eficaz, podemos visualizar el mismo símbolo en el lugar al que queremos enviar energía. Este símbolo tiene también la función de amplificar el efecto de los demás símbolos. Es por esto que hay que empezar la práctica activándolo en primer lugar.

¿Para qué se usa el Cho ku rei? Es un símbolo que da protección y protege de las energías negativas. Es muy útil si queremos eliminar las energías negativas de una habitación, para llenarla de luz. Una opción es dibujar el símbolo Cho ku rei tanto en el suelo, como en las paredes y en el techo.

2. Sei hei ki

Simboliza las emociones que afectan al alma. Este símbolo está relacionado con las energías Yin y Yang: imaginación, sentimientos, intuición por un lado, y lógica y racionalidad por el otro. El segundo símbolo del reiki desempeña un papel muy importante, porque es el que nos ayuda a encontrar las causas mentales y emocionales de nuestro malestar y a sacarlas fuera.

Este símbolo conecta el cerebro y el cuerpo. Muchas veces nos encontramos incómodos, tristes, preocupados, y no sabemos por qué ni tampoco cómo solucionarlo. Además, el malestar anímico, suele tener importantes consecuencias en nuestro cuerpo. Gracias a este símbolo podemos superar esta dicotomía cuerpo-alma y volver a recuperar la armonía, el equilibrio y el bienestar psico-físico.

¿Para qué se usa el Sei hei ki? Sirve para armonizar el Yin y el Yang, el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro. Ayuda a encontrar y desatar bloqueos mentales. Su eficacia también se ve para el tratamiento de problemas de dependencia (por ejemplo alcohol, drogas, tabaco), o para los que tienen dificultades a la hora de adelgazar. Ayuda en el aprendizaje, la memoria, el estudio, la gestión de la ira, del miedo y de la tristeza. Como que amplifica la intuición, también nos ayuda a encontrar objetos perdidos.

3. Hon sha ze sho nen

Es el símbolo de la conexión en la lejanía. Por eso se utiliza para la práctica del reiki a distancia. Tiene el poder de anular las distancias espaciales y temporales. Se puede usar para sanar tanto los traumas de esta vida, como los de las anteriores. Su significado es “Sin pasado, sin presente, sin futuro”. Para la práctica de tratamientos a distancia, se puede simplemente visualizar la persona a la que se le quiere enviar el reiki. Lo que cuenta es la intención, la concentración y la energía.

¿Para qué se usa el Hon sha ze sho nen? Se usa sobre todo para sanaciones a distancia. Las energías que se envían para sanar trabajan en la cura del cuerpo sutil (chakra) del destinatario, por esto estaría bien que la persona que recibe el reiki esté informada, también para dar su permiso y dejar que las energías fluyan. Gracias a su esencia fuera de la dimensión del tiempo, el tercer símbolo del reiki permite enviar energías para sanar traumas del pasado o para eventos futuros.

4. Dai ko myo

Este es el símbolo es la esencia de la luz divina que nos guía. Es el símbolo del tercer nivel de reiki. El de maestría. Puede sanar el karma, los miedos y los vínculos emocionales entre las personas. Su potencia permite encontrar cuál es nuestra misión en la vida.

¿Para qué se usa el Dai ko myo? Trabajando a diario, ayuda a encontrar tranquilidad y paz, a superar las ansiedades y las tensiones físicas. Además aporta sabiduría.

5. Raku

El símbolo del Raku simboliza la energía. A través de él podemos lograr nuestra plenitud y legar a la libertad o a la iluminación total. De esta forma, a través del Raku se puede visualizar la imagen de la Divinidad en nosotros mismos. En el budismo este símbolo se usa para absorber la energía del universo hacia el nuestro propio cuerpo.

Estos son los prinicipales símbolos del reiki con el que podemos aprender a beneficiarnos de cada uno de ellos. Aprender sus características nos hará capaces de llegar a nuestro bienestar interior.