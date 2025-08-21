PUBLICIDAD

21 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Vida y Tendencia

Salta se prepara para la Maratón Solidaria “Corro por Vos 2025”

El próximo 31 de agosto, HIRPACE volverá a reunir a corredores y caminantes en el Monumento a Güemes. Con circuitos de 10K y 3K, premios y sorteos, la tradicional maratón busca recaudar fondos y generar conciencia sobre la importancia de apoyar a personas con parálisis cerebral.
Jueves, 21 de agosto de 2025 09:39
La ciudad de Salta ya palpita una nueva edición de la Maratón Solidaria “Corro por Vos 2025”, organizada por HIRPACE (Hogar Instituto de Rehabilitación del Paralítico Cerebral). El encuentro deportivo y social tendrá lugar el domingo 31 de agosto a las 9 de la mañana, con largada en el tradicional Monumento a Güemes.

La propuesta combina deporte, solidaridad y compromiso comunitario, invitando tanto a corredores experimentados como a familias, grupos de amigos y empresas a sumarse a una causa que impacta directamente en la vida de los niños y jóvenes que asisten a la institución.

Dos modalidades para participar

  • 10K competitivo: pensado para quienes disfrutan de los desafíos y buscan medir su resistencia en un circuito dinámico que recorrerá las principales calles de Salta.

  • 3K participativo: una caminata recreativa ideal para compartir en familia o con amigos, sin necesidad de entrenamiento previo, pero con el mismo espíritu solidario.

Inscripción y beneficios

Los primeros 200 inscriptos recibirán un buff oficial del evento como obsequio. Además, todos los participantes -ya sea corriendo o colaborando con la compra de la pechera solidaria- ingresarán automáticamente en el sorteo de importantes premios:

  • Una moto

  • Bicicletas

  • Vouchers de viajes y estadías

  • Premios sorpresa

La inscripción ya se encuentra habilitada en fcrunning.com.ar.

Retiro de kits y pecheras

La acreditación de corredores y retiro de kits se realizará el sábado 30 de agosto de 9 a 18 hs en el SUM de HIRPACE (Junín 385).
Quienes participen únicamente con la compra de la pechera podrán retirarla directamente en el Monumento a Güemes el día de la carrera, antes de la largada.

 

