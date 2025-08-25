Turismo a caballo en Salta: cabalgatas en La Silleta y en Chicoana para vivir la naturaleza

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El turismo de aventura gana espacio en Salta con propuestas que buscan acercar a locales y visitantes a la vida de campo, la tradición gaucha y los paisajes del Valle de Lerma. Tanto en La Silleta como en Chicoana, las cabalgatas se convierten en un plan ideal para las vacaciones o escapadas de fin de semana.

La Silleta: salidas libres y almuerzos criollos

En la entrada a La Silleta, a pocos kilómetros de la capital salteña, se organizan cabalgatas con salidas libres, sin horarios fijos, adaptadas a la disponibilidad de caballos y reservas previas.

Con paquetes que van desde 1 a 5 horas, las excursiones incluyen guía responsable, seguro contra accidentes, botiquín de primeros auxilios y dos botellas de agua por participante.

Al finalizar la travesía, los visitantes pueden optar por un almuerzo criollo, con locro pulsudo o empanadas al horno de barro, no incluido en el paquete. También está la posibilidad de quedarse a pasar un día de campo completo.

Sayta Cabalgatas: tradición y experiencias completas en Chicoana

A 45 kilómetros de Salta Capital, en Chicoana, Sayta Cabalgatas ofrece un abanico de alternativas que van desde paseos de una hora hasta travesías de varios días con camping en la montaña.

Entre las opciones se destacan:

Cabalgata de 1 hora

Medio día con desayuno o merienda de campo

Medio día con asado criollo y vinos regionales

Día completo con dos salidas a caballo y almuerzo en la finca

Picnic en la montaña o travesías de varios días con camping

Cabalgata nocturna con cena, fogón y pernocte en la finca

Sayta también integra actividades culturales y gastronómicas, como clases de cocina, elaboración de empanadas, degustaciones de vinos locales y recorridos por fincas tabacaleras. Todas las propuestas incluyen guías especializados, seguro médico y equipo completo para cabalgar.

Tanto en La Silleta como en Chicoana, las cabalgatas ofrecen una experiencia que combina naturaleza, tradición gaucha y gastronomía regional. Desde salidas cortas y flexibles hasta programas completos con alojamiento, ambas propuestas se consolidan como alternativas para quienes buscan una inmersión en la vida rural salteña.