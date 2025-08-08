Isonza, el pueblo afamado por sus quesos de cabra amaneció cubierto de nieve

Isonza amaneció cubierto de nieve. En las primeras horas de la mañana, la temperatura era de -4º. La máxima para hoy apenas llegará a los 2°C, pero nadie se queja. El paisaje es digno de una postal.

Este paraje escondido entre montañas, ubicado a unos 130 kilómetros de la ciudad de Salta, pertenece al departamento San Carlos y está a solo 25 kilómetros de Amblayo, otro rincón encantador que supo hacerse conocido por sus quesos y paisajes. Pero Isonza tiene lo suyo: fama de capital del queso de cabra, una comunidad cálida, casas dispersas, siembras, y más de 150 habitantes que viven al ritmo del campo y la montaña.

Llegar no es fácil, pero vale la pena. El viaje comienza por la ruta 33 hasta el kilómetro 70, donde todavía hay señal. Desde allí hay que tomar un desvío de unos 45 kilómetros, por caminos de ripio y la famosa cuesta de Isonza, empinada y angosta, donde hay que cruzar varios vados del río homónimo. Una verdadera aventura.

La comunidad celebra en marzo la festividad en honor a sus santos patrones, el Señor y la Virgen del Milagro. Y también protagonizan la peregrinación para la fiesta central de septiembre, en Salta Capital.

A 2.800 msnm, el frío cala hondo pero el corazón se abriga con la hospitalidad de la gente y la belleza del paisaje. Desde ese punto se divisan los Valles Calchaquíes y el Valle de Lerma, en un entorno que parece detenido en el tiempo. Y ahora, cubierto de nieve, el paraje mágico se volvió aún más encantador.

Para los que lo conocen, Isonza es sinónimo de belleza, de montaña, de trabajo rural y de queso artesanal. Para quienes aún no lo visitaron, quizás esta nevada sea la excusa perfecta para animarse al viaje. Eso sí. con abrigo, termo, y muchas ganas de dejarse sorprender.