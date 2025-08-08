¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
8 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Suba de combustibles en Salta
portal del león
San Antonio de los Cobres
feria holística
Rescate en San Lorenzo
Tren a las Nubes
día del orgasmo
Isonza
Fiesta del Milagro en Salta
Suba de combustibles en Salta
portal del león
San Antonio de los Cobres
feria holística
Rescate en San Lorenzo
Tren a las Nubes
día del orgasmo
Isonza
Fiesta del Milagro en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1340.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Vida y Tendencia

Vuelve la Feria Holística este sábado en la la plaza España

El evento "Luna Llena de Mancias, Oráculos y Feria Holística en Salta" se realizará el sábado 9 de 11 a 22. Habrá variedad de productos relacionados a lo holístico, artesanías y foodtrucks. A las 18 se celebrará el tradicional Convite a la Pachamama.
Viernes, 08 de agosto de 2025 10:06
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Municipalidad de Salta, a través de la Subsecretaría de Paseos de Compras, invita a salteños y turistas a disfrutar de la XXV edición “Luna Llena de Mancias, Oráculos y Feria Holística”. Tendrá lugar el sábado 9 de agosto, en plaza España, de 11 a 22.

La propuesta busca reunir y dar a conocer el trabajo de las personas que se dedican a prácticas como: tarot, runas, péndulos, entre otras. Además, agrupa a aquellos artesanos que confeccionan productos relacionados a la temática holística, como son velas, sahumerios, cascadas para sahumerios y veladores.

En esta oportunidad, se realizará la tradicional celebración a la Pachamama, a las 18. Iniciará con la apertura y limpieza del mojón para continuar con el agradecimiento y convite. Para ello quienes deseen participar pueden traer sus propias ofrendas.

Es relevante destacar que es la única feria de dicha temática en la ciudad y que está reconocida como de interés municipal, a través de la Resolución N° 607 del Concejo Deliberante (octubre 2024).

Los asistentes disfrutarán de actividades, talleres, productos y servicios que abarcan lo holístico y lo espiritual. Además, durante la jornada se sumarán foodtrucks con patio de comidas.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD