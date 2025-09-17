PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
17 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Lázaro Caballero
La Merced
consumo problematico
Freestyle
violencia de género
Ley de Financiamiento Universitario
Intoxicación con agua
Día del Profesor
Gustavo Sáenz
Lázaro Caballero
La Merced
consumo problematico
Freestyle
violencia de género
Ley de Financiamiento Universitario
Intoxicación con agua
Día del Profesor
Gustavo Sáenz

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1470.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Vida y Tendencia

Día del profesor: por qué se celebra hoy y mensajes para saludar a los docentes

Cada 17 de septiembre Argentina celebra el Día del Profesor en homenaje a José Manuel Estrada. Te contamos quién fue y compartimos algunas frases para felicitar a los docentes en su día.
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 12:41
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En Argentina, cada 17 de septiembre se celebra el Día del Profesor. La fecha rinde homenaje a José Manuel Estrada, profesor, escritor y político argentino que dedicó su vida a la educación y a la formación de nuevas generaciones.

Nacido en 1842 en Buenos Aires, Estrada fue periodista, fundador del Círculo Literario y autor de obras como Lecciones de la Historia Argentina. A los 23 años fue designado director de las Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, y más tarde rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. También se desempeñó como diputado y como titular de cátedras de Instrucción Cívica y de Historia. Falleció el 17 de septiembre de 1894 en Paraguay.

Su legado como docente y referente intelectual motivó que cada año se reconozca en esta fecha a todos los profesores y profesoras del país, quienes con su esfuerzo y vocación contribuyen a la formación de niños, jóvenes y adultos.

Frases para saludar a los profesores en su día

Estas son algunas ideas de mensajes que podés compartir por WhatsApp, redes sociales o en persona para agradecerles su trabajo:

  1. “Feliz día a los profesores que hacen de cada clase un viaje inolvidable.”

  2. “Gracias por su paciencia infinita y dedicación constante.”

  3. “Un profesor inspira más que enseñando: motiva a creer en uno mismo.”

  4. “Gracias por guiarnos con el corazón y no solo con los libros.”

  5. “Detrás de cada logro hay un profesor que creyó primero.”

  6. “Feliz día a quienes iluminan con sabiduría cada aula.”

  7. “Los profesores son faros que abren caminos hacia el conocimiento.”

  8. “Gracias por sembrar en nosotros amor por el conocimiento y la curiosidad.”

  9. “Educar es un acto de amor, y ustedes lo practican todos los días.”

  10. “Ser profesor es dejar huellas profundas en cada generación.”

Estos saludos pueden acompañarse con una foto, un video o un simple mensaje para reconocer el papel fundamental que cumplen en la sociedad.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD